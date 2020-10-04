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СМИ опубликовали страшный прогноз Ванги по здоровью Дональда Трампа 

Свободная пресса и ещё 1 2 часа назад
Раскрыт страшный прогноз Ванги по здоровью Трампа
Фото: Reuters
Поклонники знаменитой болгарской предсказательницы Ванги заявляют о том, что она предсказывала тяжелые последствия для президента США Дональда Трампа.
Как сообщает РЕН ТВ, по словам фанатов прорицательницы, Ванга сообщала, что американский президент в 2020 году заболеет "загадочной болезнью", которая приведет к глухоте и опухоли мозга.
Ранее "СП" писала новость о том, что Дональд Трамп проходит лечение в военном госпитале. Политику начали лечение коронавируса с помощью препарата «Ремдесивир». А накануне американский лидер обратился к жителям США.
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В мире , США , Дональд Трамп
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