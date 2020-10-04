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В Госдепе прокомментировали проведённые 1 октября аресты в Гонконге

RT на русскомиещё 1
53 минуты назад
США выразили возмущение в связи с арестами более 80 участников незаконных протестов в Гонконге. Об этом говорится в заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус, опубликованном на сайте ведомства.
Возмущены: В Госдепе резко ответили на аресты в Гонконге
Фото: ReutersReuters
«Мы возмущены проведёнными 1 октября правительством Гонконга произвольными арестами более 80 человек. Стабильный и процветающий Гонконг зависит от соблюдения прав на свободу собраний, слова и других основных свобод», — заключила Ортэгус.
Дипломат подчеркнула, что использование правоохранительных органов в политических целях противоречит сохранению верховенства права и уважению прав человека.
По словам Ортэгус, аресты в Гонконге в очередной раз демонстрируют, что Пекин не следует принципу «одна страна — две системы».
Ранее по меньшей мере 86 человек были задержаны на улицах Гонконга 1 октября, в день 71-й годовщины основания КНР.
В мире,МВД,Госдеп США,Гонконг,Соединенные Штаты,
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