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Женщина убила трехлетнего сына и положила его труп в сумку с игрушками 

Lenta.ru 53 минуты назад
Женщина убила сына и положила его труп в сумку с игрушками
Фото: @caroline.carrilho.1
Жительница Бразилии убила своего трехлетнего сына, положила его труп в пакет с игрушками и попыталась покончить с собой. Она проживала вместе с отцом ребенка и, по словам полиции, у них была нормальная совместная жизнь, пишет The Sun.
После неудачной попытки наложить на себя руки 29-летняя девушка выжила, сейчас она находится в реанимации. Бразильянка призналась, что убила сына и оставила его тело в лесу. Полиции предстоит выяснить мотивы преступления.
Следователи полагают, что ребенок умер от удушья. По одной из версий, девушка сделала это из ревности — муж уделял ей слишком мало времени, проводя его с ребенком.
Ранее сообщалось, что британка родила шесть детей от сводного брата, убила двух из них и готова покушение на еще четырех. До этого социальные службы города характеризовали женщину как «примерную и заботливую мать».
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В мире , Происшествия , Бразилия
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