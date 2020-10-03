В сообщениях о здоровье Трампа возникла неразбериха 

В субботу из Вашингтона стали поступать противоречащие друг другу сообщения о здоровье Дональда Трампа . Его лечащий врач, Шон Конли, который выступал перед журналистами у здания больницы Уолтера Рида , выразил удовлетворение "прогрессом, достигнутым президентом". "В четверг у него был легкий кашель, заложенность носа и усталость, которые сейчас проходят и состояние здоровье улучшается", — сообщил Конли.

Между тем, как сообщает Guardian, источник, близкий к президенту, предположительно глава администрации Белого дома Марк Медоуз , сказал совсем другое: "Жизненно важные показатели президента за последние 24 часа были очень тревожными, а следующие 48 часов будут критическими с точки зрения его восстановления. Мы все еще не находимся на четком пути к полному выздоровлению", — сказал источник. Источник Reuters в окружении президента, попросивший не называть его имени, также сказал, что следующие 48 часов будут критическими с точки зрения самочувствия Трампа.

Конли также сказал, что Трамп не нуждался в кислороде с тех пор, как ему поставили диагноз. Между тем Associated Press сообщает, что президент США дышал через кислородную маску, когда еще находился в Белом доме, и перед тем, как попасть в больницу в пятницу.