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В сообщениях о здоровье Трампа возникла неразбериха 

Российская Газета и ещё 2 1 час назад
В сообщениях о здоровье Трампа возникла неразбериха
Фото: AP Photo/Evan Vucci
В субботу из Вашингтона стали поступать противоречащие друг другу сообщения о здоровье Дональда Трампа. Его лечащий врач, Шон Конли, который выступал перед журналистами у здания больницы Уолтера Рида, выразил удовлетворение "прогрессом, достигнутым президентом". "В четверг у него был легкий кашель, заложенность носа и усталость, которые сейчас проходят и состояние здоровье улучшается", — сообщил Конли.
Между тем, как сообщает Guardian, источник, близкий к президенту, предположительно глава администрации Белого дома Марк Медоуз, сказал совсем другое: "Жизненно важные показатели президента за последние 24 часа были очень тревожными, а следующие 48 часов будут критическими с точки зрения его восстановления. Мы все еще не находимся на четком пути к полному выздоровлению", — сказал источник. Источник Reuters в окружении президента, попросивший не называть его имени, также сказал, что следующие 48 часов будут критическими с точки зрения самочувствия Трампа.
Конли также сказал, что Трамп не нуждался в кислороде с тех пор, как ему поставили диагноз. Между тем Associated Press сообщает, что президент США дышал через кислородную маску, когда еще находился в Белом доме, и перед тем, как попасть в больницу в пятницу.
Трамп покинул Белый дом и был переведен в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида под Вашингтоном в пятницу всего через несколько часов после того, как ему поставили диагноз COVID-19. В администрации президента заявили, что 74-летний Трамп в ближайшие несколько дней будет работать в специальном отделении больницы в качестве меры предосторожности.
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Комментарии
В мире , Марк Медоуз , Уолтер Рид , Дональд Трамп , Администрация Президента РФ , The Guardian , Associated Press , Reuters
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