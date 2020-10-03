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В Софии продолжается массовая антиправительственная акция 

ТАСС 2 часа назад
В Софии продолжается массовая антиправительственная акция
Фото: depositphotos.com
Массовая акция протеста под названием "Великое народное восстание — 4" проходит в субботу в столице Болгарии.
Как сообщает корреспондент ТАСС с места событий, акция началась в 17:00 (совпадает с мск). На протест собрались несколько тысяч человек из разных городов страны, которые требуют отставки правительства во главе с премьер-министром Бойко Борисовым и главного прокурора Ивана Гешева, а также проведения досрочных парламентских выборов.
Акция проходит без серьезных инцидентов. Полиция установила кордоны на улицах, выходящих на площадь Независимости, где собрались протестующие, и проверяет каждого из участников акции на наличие запрещенных на массовых мероприятиях предметов. Здания правительства и парламента оцеплены полицейскими, специальные подразделения жандармерии на данный момент находятся в резерве. Ожидается, что акция протеста завершится около 22:30.
Антиправительственные массовые протесты в Болгарии продолжаются 87-й день подряд. В Софии и других городах страны ежедневно проводятся митинги и шествия, в которых принимают участие от сотен до нескольких тысяч человек.
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Комментарии
В мире , Болгария , София
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