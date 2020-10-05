Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

В Армении рассказали о ловушке для азербайджанских войск в Карабахе 

Газета.Ru и ещё 23 1 час назад
В Армении рассказали о ловушке для Азербайджана
Фото: ТАСС
Армия обороны Нагорного Карабаха загнала подразделение азербайджанских военных в ловушку, сообщала пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян на своей странице в Facebook.
Карабахские военнослужащие создали у противника "впечатление отступления", после чего азербайджанские вооруженные силы попытались занять освободившиеся позиции и оказались в ловушке, рассказала пресс-секретарь.

"Затем в результате мощного артиллерийского удара была уничтожена большая часть азербайджанского подразделения. Затем в результате мощного артиллерийского удара была уничтожена большая часть азербайджанского подразделения", — отметила Степанян.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает "контрнаступательную операцию" в ответ на действия ВС Армении, которые "обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе". В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.
В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.
Газета.Ru: последние новости
В Бишкеке милиция применила светошумовые гранаты против протестующих В Бишкеке милиция применила светошумовые гранаты против протестующих В Госдуме сочли протесты в Киргизии попыткой "цветной революции" В Госдуме сочли протесты в Киргизии попыткой "цветной революции" Добровольцами в Карабах записались 500 армянок Добровольцами в Карабах записались 500 армянок
Комментарии 12
В мире , Армия , Ближний Восток , Войска , Кавказ , Конфликты , Армения и Азербайджан , Война, Карабах , Шушан Степанян , Министерство обороны , Армения
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Германия перестала понимать Россию
Германия перестала понимать Россию
Директора приюта для животных зарезали в Москве
Директора приюта для животных зарезали в Москве
Ефремов недоплатил сыну погибшего в ДТП
Ефремов недоплатил сыну погибшего в ДТП
Люди раскрыли самые жуткие моменты из жизни
Люди раскрыли самые жуткие моменты из жизни
Видео
Опубликовано видео последствий шторма в Северной Италии
00:41
Опубликовано видео последствий шторма в Северной Италии
Ночная дозаправка Ту-95МС в воздухе попала на видео
01:04
Ночная дозаправка Ту-95МС в воздухе попала на видео
Пассажир метро избил покашлявшую женщину без маски и попал на видео
00:17
Пассажир метро избил покашлявшую женщину без маски и попал на видео
Ребенок похлопал маму по груди в эфире утреннего шоу и попал на видео
00:28
Ребенок похлопал маму по груди в эфире утреннего шоу и попал на видео
Опубликовано видео обстрела Степанакерта азербайджанскими военными
01:53
Опубликовано видео обстрела Степанакерта азербайджанскими военными
«Кисель» из медуз в Анапе попал на видео и встревожил россиян
00:09
«Кисель» из медуз в Анапе попал на видео и встревожил россиян
Общество
Протестующие в Бишкеке пошли на штурм парламента
00:41
Протестующие в Бишкеке пошли на штурм парламента
В мире
В Москве рассказали о введении пропускного режима
00:45
В Москве рассказали о введении пропускного режима
Новости Москвы
Опубликовано видео гибели россиянки в уличной драке
00:49
Опубликовано видео гибели россиянки в уличной драке
Происшествия
Путина просят вмешаться в конфликт в Нагорном Карабахе
01:05
Путина просят вмешаться в конфликт в Нагорном Карабахе
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение