В Армении рассказали о ловушке для Азербайджана

Армия обороны Нагорного Карабаха загнала подразделение азербайджанских военных в ловушку, сообщала пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян на своей странице в Facebook.

Карабахские военнослужащие создали у противника "впечатление отступления", после чего азербайджанские вооруженные силы попытались занять освободившиеся позиции и оказались в ловушке, рассказала пресс-секретарь.

"Затем в результате мощного артиллерийского удара была уничтожена большая часть азербайджанского подразделения. Затем в результате мощного артиллерийского удара была уничтожена большая часть азербайджанского подразделения", — отметила Степанян.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает "контрнаступательную операцию" в ответ на действия ВС Армении, которые "обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе". В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.