В Германии открыли памятник Горбачеву

В немецком городе Дессау-Рослау 3 октября был открыт первый в Германии памятник советскому лидеру и лауреату Нобелевской премии мира Михаилу Горбачёву

Фото: Peter Endig/Global Look Press Peter Endig/Global Look Press

По словам обер-бургомистра Дессау-Рослау Петера Кураса, монумент был установлен «в память о политике, создавшем своей деятельностью условия для перестройки и гласности, которые затем позволили осуществиться мирной революции в 1989 году и германскому единству в 1990 году».

Памятник, расположенный перед городской ратушей, изображает Горбачёва в полный рост. Его автором выступил скульптор Бернд Гёбель, а средства на его создание были собраны за счёт пожертвований горожан.

Воздвижение монумента было инициировано экс-главой города Хансом-Георгом Отто. По его словам, без Горбачёва «не было бы мирной революции и германского единства». Расходы на установку памятника он оценил в 50 тыс., передаёт ТАСС.