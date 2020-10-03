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В Германии открыли первый в стране памятник Горбачёву

News.ruиещё 3
2 часа назад
В немецком городе Дессау-Рослау 3 октября был открыт первый в Германии памятник советскому лидеру и лауреату Нобелевской премии мира Михаилу Горбачёву.
В Германии открыли памятник Горбачеву
Фото: Peter Endig/Global Look PressPeter Endig/Global Look Press
По словам обер-бургомистра Дессау-Рослау Петера Кураса, монумент был установлен «в память о политике, создавшем своей деятельностью условия для перестройки и гласности, которые затем позволили осуществиться мирной революции в 1989 году и германскому единству в 1990 году».
Памятник, расположенный перед городской ратушей, изображает Горбачёва в полный рост. Его автором выступил скульптор Бернд Гёбель, а средства на его создание были собраны за счёт пожертвований горожан.
Воздвижение монумента было инициировано экс-главой города Хансом-Георгом Отто. По его словам, без Горбачёва «не было бы мирной революции и германского единства». Расходы на установку памятника он оценил в 50 тыс., передаёт ТАСС.
Ранее NEWS.ru писал о том, что объединение Германии в 1990 году на самом деле стало поглощением ГДР со стороны ФРГ, что вновь подтверждает провал политики последнего руководителя СССР Михаила Горбачёва на германском направлении, убеждён сенатор Алексей Пушков.
В мире,Алексей Пушков,Михаил Горбачев,ИТАР-ТАСС,Германия,
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