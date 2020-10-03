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Границы на замке: когда россиян могут пустить в ЕС 

Газета.Ru 2 часа назад
Границы на замке: когда россиян могут пустить в ЕС
Фото: Газета.Ru
ЕС пока считает преждевременным обсуждение вопроса об открытии границ для России. Об этом сказал посол ЕС в РФ Маркус Эдерер, отметив, что наблюдается рост заболеваемости коронавирусом как в Российской Федерации, так и в странах союза. Но он заметил, что ситуация может измениться к концу октября, когда будет очередной пересмотр «белого списка».
Европейский союз пока не спешит открывать границы для россиян. О том, что пока об этом говорить преждевременно, заявил посол ЕС в РФ Маркус Эдерер.

«Я думаю, сейчас, когда мы видим рост заболеваемости коронавирусом, очень сложно ответить на этот вопрос. Мы видим это и в России, и в ЕС», — ответил он на вопрос РИА «Новости» о возможном открытии границ для граждан РФ.

Дипломат напомнил, что Евросоюз каждые две недели обновляет свою оценку относительно возможности открытия границ.

«Я не думаю, что есть немедленная перспектива. Мы сейчас в начале октября — может быть, мы будем иметь лучшие оценки в конце октября», — сказал он.

Границы между странами были закрыты еще в конце марта из-за сложной эпидемиологической ситуации в связи с распространением коронавируса. Летом страны постепенно начали открывать свои границы и возобновлять авиарейсы.
В ЕС был составлен специальный перечень государств, с которыми страны союза могут возобновлять авиаперелеты, основываясь на принципах взаимности, — так называемый «белый список».
Его определяет комитет постоянных представителей стран Евросоюза (COREPER). В настоящее время в этот список входят 11 государств: Австралия, Канада, Грузия, Япония, Новая Зеландия, Руанда, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай, а также Китай при условии подтверждения взаимности в вопросе открытия границ.
По итогам заседания 16 сентября он изменен не был. Свой выбор стран политики обосновывают эпидемиологической ситуацией в стране. В последний раз список корректировался в августе — из него исключили Марокко. После этого он оставался без изменений.
В конце июня Совет ЕС согласовал рекомендацию о постепенном снятии ограничений на необязательные поездки в Евросоюз. При этом страны, согласованные в ЕС, не являются обязательными для восстановления авиасообщения. Это лишь рекомендация. Но в то же время страна-участница союза не может открыть границы для страны не из списка.
Ранее и в МИД России сообщили о том, что пока рано говорить о возобновлении авиасообщения с европейскими странами, популярными среди российских туристов.

«В том, что касается открытия границ для россиян на популярных европейских туристических направлениях, то пока о конкретных сроках говорить рано», — приводит ТАСС заявление министерства.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что в мировом масштабе угроза коронавируса еще не преодолена. В связи с этим необходимо сохранять «осторожность и бдительность». В министерстве отметили, что это поможет поддержать наметившиеся за последнее время позитивные тенденции.
В то же время дипломаты уточнили, что для возобновления регулярного пассажирского авиасообщения необходимо, чтобы ситуация с коронавирусом была стабильной не только в России, но в целом по миру.
В настоящее время Россия возобновила авиасообщение с несколькими странами. Первыми в этом списке стали Турция, Великобритания и Танзания. В них можно попасть с 1 августа. Кроме того, были открыты границы с Абхазией.
В Швейцарию первые самолеты с туристами отправились 15 августа, а 8 сентября аналогичные меры были приняты в отношении Египта, Объединенных Арабских Эмиратов и Мальдив.
В последнее время в России наблюдается рост заболеваемости. За последние сутки коронавирусом заболели 9 859 человек. В последний раз это число было превышено в середине мая — 10 589 случаев заражения.
Всего за время эпидемии коронавируса в России положительные результаты тестов на наличие вируса получили больше 1,2 млн россиян. Большинство — 975 859 человек — выздоровели, умерли более 21 тыс. пациентов.
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Комментарии
В мире , Статьи , Маркус Эдерер , МИД , ЕС , Совет Европы , РИА Новости , ИТАР-ТАСС
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