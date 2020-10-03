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Алиев назвал заявление Еревана о сбитом Турцией Су-25 фейком 

РИА Новости и ещё 1 6 часов назад
«Где доказательства?»: Алиев о сбитом Су-25
Фото: РИА Новости
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что у Еревана нет доказательств по поводу того, что армянский Су-25 был сбит турецким истребителем F-16.
Ранее пресс-секретарь армянского минобороны Шушан Степанян заявила, что турецкий F-16 сбил армянский Су-25 в воздушном пространстве Армении. В Баку и Анкаре опровергли эту информацию.

"…Турция ни в какой форме не вовлечена в этот конфликт. Одной из армянских фейк-новостей, которые уже исчезли из медиа, является то, что принадлежащий Турции самолет F-16 сбил самолет Су-25 Армении. Это — фейк-новость. Где доказательства? Доказательств нет. Любой приземляющийся и взлетающий самолет есть в компьютере. Каждый может видеть, что происходит. Я удивлен тем, почему страны-сопредседатели Минской группы — Франция, США, Россия — не выражают отношения к этому. Они не выражают отношение к этой фейк-новости", — сказал Алиев в интервью изданию "Аль-Джазира", его слова приводит пресс-служба.

Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.
Турецкий истребитель сбил армянский Су-25
Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.
Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
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Комментарии 1
В мире , Происшествия , Война, Карабах , Шушан Степанян , Ильхам Алиев , Рубен Меликян , Министерство обороны , РИА Новости
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