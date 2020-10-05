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Элтон Джон поддержал Армению в конфликте в Нагорном Карабахе 

Lenta.ru и ещё 40 1 час назад
Элтон Джон поддержал Армению
Фото: Reuters
Британский певец и композитор Элтон Джон поддержал Армению в конфликте в Нагорном Карабахе. Заявление на эту тему он опубликовал в своем Instagram-аккаунте.
Артист опубликовал изображение красного квадрата. Это символ акции #PeaceForArmenians против действий Азербайджана и Турции в Карабахе.

«В мае 2018 года я посетил эту прекрасную страну и был поражен добротой и человечностью, проявленными ко мне армянским народом», — рассказал Джон.

Певец обратил внимание на то, что сейчас с обеих сторон конфликта гибнут мирные люди.
Элтон Джон отметил, что после долгих лет исторических гонений армянский народ заслуживает мира. Британский артист посещал Ереван в мае 2018 года. Певец принял участие в мероприятии, посвященном детям, имеющим проблемы со слухом.
Столкновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в эскалации конфликта. В 1991 году Нагорный Карабах, большую часть населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская Республика подписали при посредничестве России протокол о перемирии. Однако боевые действия периодически возобновляются.
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В мире , Гражданская война , Ситуация в мире , Армения и Азербайджан , Война, Карабах , Элтон Джон , Армения
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