Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

В немецком поезде обнаружили бомбу 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
В немецком поезде обнаружили бомбу
Фото: РИА Новости
В немецком городе Кельн полицейские обнаружили самодельное взрывное устройство. Оно находилось в вагоне поезда, стоявшего в депо. Об этом сообщает РБК со ссылкой на местную газету Bild и телеканал WDR.
Первым на бомбу обратил внимание уборщик поезда: он увидел картонную коробку, в которой лежало устройство. Мужчина сообщил о находке в полицию, и на место прибыли саперы, которые обезвредили взрывчатку. По их словам, самодельная бомба состояла из гвоздей, шурупов и пороха.
Журналисты ТАСС со ссылкой на информационное агентство DPA отметили, что обнаруженное взрывное устройство не представляло серьезной опасности и не могло быть приведено в действие.
Кельнские полицейские также проверили все 27 поездов, которые находились на тот момент в депо. Однако сотрудники правоохранительных органов не обнаружили другие взрывные устройства.
В начале сентября 2020 года ФСБ России показала кадры задержания 13 россиян, подозреваемых в подготовке нападений на школы, полицейские участки и места массового скопления людей. У задержанных изъяли четыре готовых взрывных устройства с поражающими элементами и оружие.
Видео дня. Уволили полицейского, выдавшего поддельную справку по делу Ефремова
Последние новости
Назван предполагаемый виновник загрязнения воды на Камчатке Назван предполагаемый виновник загрязнения воды на Камчатке Суточный прирост случаев заражения COVID-19 в Москве достиг максимума с 23 мая Суточный прирост случаев заражения COVID-19 в Москве достиг максимума с 23 мая Азербайджан взял под контроль еще один населенный пункт в Карабахе Азербайджан взял под контроль еще один населенный пункт в Карабахе
Комментарии
В мире , Происшествия , ФСБ , МВД , ИА DPA , Bild , РБК , ИТАР-ТАСС , Кельн
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как Трамп спрогнозировал свой успех на выборах
Как Трамп спрогнозировал свой успех на выборах
Ефремов написал покаянное письмо из СИЗО
Ефремов написал покаянное письмо из СИЗО
Славянскому народу отказали в праве на существование
Славянскому народу отказали в праве на существование
Байден оскорбил Трампа и попал на видео
Байден оскорбил Трампа и попал на видео
Видео
Опубликовано видео последствий разлива нефти на Камчатке
00:12
Опубликовано видео последствий разлива нефти на Камчатке
Груженая тюками на крыше легковушка Магомеда из Москвы попала на видео
00:18
Груженая тюками на крыше легковушка Магомеда из Москвы попала на видео
Опубликовано видео с уничтожением армянской техники Закавказье
01:39
Опубликовано видео с уничтожением армянской техники Закавказье
Опубликовало видео «совершенно чистого» Халактырского пляжа
00:24
Опубликовало видео «совершенно чистого» Халактырского пляжа
Опубликовано видео последствий крупного пожара под Воронежем
00:28
Опубликовано видео последствий крупного пожара под Воронежем
Чичерина рассказала об обстреле в Нагорном Карабахе
01:06
Чичерина рассказала об обстреле в Нагорном Карабахе
Происшествия Шоу-бизнес
Порошенко госпитализирован
02:32
Порошенко госпитализирован
В мире
У советской М-46 в Сирии «испарился» ствол
00:13
У советской М-46 в Сирии «испарился» ствол
Армия
Тесака похоронили в белом гробу
01:29
Тесака похоронили в белом гробу
Происшествия
Купающиеся с туристами дельфины в Крыму попали на видео
00:40
Купающиеся с туристами дельфины в Крыму попали на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение