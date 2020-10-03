Порошенко госпитализирован

Резко ухудшилось состояние бывшего президента Украины Петра Порошенко . В конце сентября он заболел COVID-19, а сегодня его срочно госпитализировали в одну из киевских больниц. Коронавирус также нашли у его дочери. Об этом в фейсбуке сообщила супруга экс-президента Марина Порошенко.

«Сегодня с COVID-19 борются мой муж и наша дочь. Петр Алексеевич госпитализирован в одну из киевских больниц, которая лечит больных коронавирусом», — написала жена.

Она отметила, что у Порошенко двустороннее воспаление легких. Он демонстрирует волю в борьбе с болезнью и «четко придерживается прописанного протокола лечения».

При этом дочь Порошенко отметила, что в украинских больницах не оказывают необходимой помощи, не хватает коек, кислородного и реанимационного оборудования. Поэтому «рассчитывать приходится только на себя и благотворителей».