«Сегодня решается судьба всего Кавказа»

Турецко-азербайджанский тандем переходит в широкомасштабное наступление и спешит, не выбирая средств, пишет армянское издание. А Нагорный Карабах в очередной раз просит признать свою независимость.

Сегодня решается судьба не только всех нас, но и региона в целом, такую запись 3 октября сделал представитель МО Армении Арцрун Ованнисян . 3 октября с раннего утра Баку , подстрекаемый Турцией , перешел в наступление на северном и южном направлении Нагорного Карабаха (Арцаха), идут бои, которые, как говорят, наиболее масштабные с перемирия 1994 года.

Президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян заявил, что отправляется на передовую со спецназовцами, и что предстоит последний бой.

Турецко-азербайджанское террористическо-военное наступление достигает апогея после интенсивных дипломатических процессов и признания почти всеми силовыми центрами факта переброски Турцией в регион террористических сил.

Накануне имело место несколько примечательных событий. В частности, в Женеве встретились секретарь Совбеза России Патрушев и советник президента США по национальной безопасности О''Брайн.

В то же время, состоялась телефонная беседа премьер-министра Никола Пашиняна и президента России Владимира Путина , третья с начала турецко-азербайджанской террорическо-военной авантюры.

Присутствие в зоне карабахского конфликта террористов-таркфиров является угрозой миру и безопасности. Об этом в своем Твиттере написал советник по международным вопросам спикера парламента Ирана Хусейн Амир Абдолахьян. Он заявил, что «абсолютное соблюдение безопасности на границах Ирана является императивом, и в этом вопросе Иран не будет делать исключений для каких-либо стран». Это довольно жесткое предостережение Ирана в адрес Турции и Азербайджана.

На этом фоне турецко-азербадйжанский тандем переходит в новое широкомасштабное наступление, не ставя разницы в средствах. Арцрун Ованнисян сделал запись о том, что помимо таргетирования мирного населения, террористы берут на прицел гражданские инфраструктуры, уничтожение которых чревато экологической катастрофой.

Очевидно, что тандем Эрдоган-Алиев спешит. Стало известно, что 5 октября в Анкару прибудет генсек НАТО . Альянс должен выразить отношение к террористической политике своего члена НАТО. Турция перешла красную черту, заявил накануне президент Франции Эммануэль Макрон

Стало также известно, что 3 октября в Анкару прибудет заместитель госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Филипп Рикер. Госсекретарь Помпео заявил, что эскалация и интернационализация конфликта в Карабахе недопустимы.