Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Lragir (Армения): судьбоносный день. Кавказ на пороге прорыва 

ИноСМИ 1 час назад
«Сегодня решается судьба всего Кавказа»
Фото: РИА Новости
Турецко-азербайджанский тандем переходит в широкомасштабное наступление и спешит, не выбирая средств, пишет армянское издание. А Нагорный Карабах в очередной раз просит признать свою независимость.
Сегодня решается судьба не только всех нас, но и региона в целом, такую запись 3 октября сделал представитель МО Армении Арцрун Ованнисян. 3 октября с раннего утра Баку, подстрекаемый Турцией, перешел в наступление на северном и южном направлении Нагорного Карабаха (Арцаха), идут бои, которые, как говорят, наиболее масштабные с перемирия 1994 года.
Президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян заявил, что отправляется на передовую со спецназовцами, и что предстоит последний бой.
Азербайджан и Армения вступают в полномасштабную войну
Турецко-азербайджанское террористическо-военное наступление достигает апогея после интенсивных дипломатических процессов и признания почти всеми силовыми центрами факта переброски Турцией в регион террористических сил.
Накануне имело место несколько примечательных событий. В частности, в Женеве встретились секретарь Совбеза России Патрушев и советник президента США по национальной безопасности О''Брайн.
В то же время, состоялась телефонная беседа премьер-министра Никола Пашиняна и президента России Владимира Путина, третья с начала турецко-азербайджанской террорическо-военной авантюры.
Присутствие в зоне карабахского конфликта террористов-таркфиров является угрозой миру и безопасности. Об этом в своем Твиттере написал советник по международным вопросам спикера парламента Ирана Хусейн Амир Абдолахьян. Он заявил, что «абсолютное соблюдение безопасности на границах Ирана является императивом, и в этом вопросе Иран не будет делать исключений для каких-либо стран». Это довольно жесткое предостережение Ирана в адрес Турции и Азербайджана.
На этом фоне турецко-азербадйжанский тандем переходит в новое широкомасштабное наступление, не ставя разницы в средствах. Арцрун Ованнисян сделал запись о том, что помимо таргетирования мирного населения, террористы берут на прицел гражданские инфраструктуры, уничтожение которых чревато экологической катастрофой.
Очевидно, что тандем Эрдоган-Алиев спешит. Стало известно, что 5 октября в Анкару прибудет генсек НАТО. Альянс должен выразить отношение к террористической политике своего члена НАТО. Турция перешла красную черту, заявил накануне президент Франции Эммануэль Макрон.
Стало также известно, что 3 октября в Анкару прибудет заместитель госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Филипп Рикер. Госсекретарь Помпео заявил, что эскалация и интернационализация конфликта в Карабахе недопустимы.
МИД Нагорного Карабаха обратился с призывом к международному сообществу признать свою независимость, поскольку только это может стать залогом безопасности народа и регионального мира.
Видео дня. Уволили полицейского, выдавшего поддельную справку по делу Ефремова
Последние новости
Грузинские расчеты ПВО готовы снова пустить кровь российской авиации Грузинские расчеты ПВО готовы снова пустить кровь российской авиации У этого российского беспилотника разрушительная сила У этого российского беспилотника разрушительная сила "Это сделали украинцы, а не россияне": резкое заявление украинского министра "Это сделали украинцы, а не россияне": резкое заявление украинского министра
Комментарии 13
В мире , Статьи , Война, Карабах , Владимир Путин , Арцрун Ованнисян , Эммануэль Макрон , Араик Арутюнян , МИД , Совет безопасности РФ , НАТО
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве устроили «охоту» за пассажирами без масок
В Москве устроили «охоту» за пассажирами без масок
Евросоюз закрыл свой украинский проект
Евросоюз закрыл свой украинский проект
Эксперты сравнили шансы Байдена и Трампа в теледебатах
Эксперты сравнили шансы Байдена и Трампа в теледебатах
Названы особенности всплесков COVID-19 в России
Названы особенности всплесков COVID-19 в России
Видео
Опубликовано видео последствий разлива нефти на Камчатке
00:12
Опубликовано видео последствий разлива нефти на Камчатке
Груженая тюками на крыше легковушка Магомеда из Москвы попала на видео
00:18
Груженая тюками на крыше легковушка Магомеда из Москвы попала на видео
Опубликовано видео с уничтожением армянской техники Закавказье
01:39
Опубликовано видео с уничтожением армянской техники Закавказье
Опубликовало видео «совершенно чистого» Халактырского пляжа
00:24
Опубликовало видео «совершенно чистого» Халактырского пляжа
Опубликовано видео последствий крупного пожара под Воронежем
00:28
Опубликовано видео последствий крупного пожара под Воронежем
Чичерина рассказала об обстреле в Нагорном Карабахе
01:06
Чичерина рассказала об обстреле в Нагорном Карабахе
Происшествия Шоу-бизнес
Порошенко госпитализирован
02:32
Порошенко госпитализирован
В мире
У советской М-46 в Сирии «испарился» ствол
00:13
У советской М-46 в Сирии «испарился» ствол
Армия
Тесака похоронили в белом гробу
01:29
Тесака похоронили в белом гробу
Происшествия
Купающиеся с туристами дельфины в Крыму попали на видео
00:40
Купающиеся с туристами дельфины в Крыму попали на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть