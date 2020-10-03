Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

В Белоруссии оппозиция предложила перекладывать продукты в магазинах 

News.ru 52 минуты назад
Оппозиция предложила белорусам «квест»
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
В Белоруссии оппозиционеры предложили гражданам в рамках нового «квеста» перекладывать продукты в супермаркетах.
Сообщение с призывом появилось в Telegram-канале Girl Power Belarus. Согласно ему, белорусам предлагается переставлять продукты в гамме протестных символов, а также рисовать эти символы в публичных местах.

Наши следы будут везде, повсюду и мы будем неуловимы! — говорится в сообщении.

При этом авторы поста призвали граждан маскироваться при выполнении условий «квеста». Также белорусам предложили присылать фотографии выполненных заданий, чтобы канал мог их опубликовать.
Видео дня. Уволили полицейского, выдавшего поддельную справку по делу Ефремова
News.ru: последние новости
Британия назвала российскую вакцину средством войны Британия назвала российскую вакцину средством войны ТВ Азербайджана показало доказательства продвижения войск в Карабахе ТВ Азербайджана показало доказательства продвижения войск в Карабахе Минобороны Азербайджана: Армения начала обстрел сёл Агдамского района Минобороны Азербайджана: Армения начала обстрел сёл Агдамского района
В мире
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вручение Букеровской премии перенесли из-за Обамы
Вручение Букеровской премии перенесли из-за Обамы
Ереван отреагировал на данные Баку о числе убитых
Ереван отреагировал на данные Баку о числе убитых
Боксёрша вызвала Бузову на бой и попала на видео
Боксёрша вызвала Бузову на бой и попала на видео
Названо условие смягчения приговора Ефремову
Названо условие смягчения приговора Ефремову
Видео
Опубликовано видео последствий разлива нефти на Камчатке
00:12
Опубликовано видео последствий разлива нефти на Камчатке
Груженая тюками на крыше легковушка Магомеда из Москвы попала на видео
00:18
Груженая тюками на крыше легковушка Магомеда из Москвы попала на видео
Опубликовано видео с уничтожением армянской техники Закавказье
01:39
Опубликовано видео с уничтожением армянской техники Закавказье
Опубликовало видео «совершенно чистого» Халактырского пляжа
00:24
Опубликовало видео «совершенно чистого» Халактырского пляжа
Опубликовано видео последствий крупного пожара под Воронежем
00:28
Опубликовано видео последствий крупного пожара под Воронежем
Чичерина рассказала об обстреле в Нагорном Карабахе
01:06
Чичерина рассказала об обстреле в Нагорном Карабахе
Происшествия Шоу-бизнес
Порошенко госпитализирован
02:32
Порошенко госпитализирован
В мире
У советской М-46 в Сирии «испарился» ствол
00:13
У советской М-46 в Сирии «испарился» ствол
Армия
Тесака похоронили в белом гробу
01:29
Тесака похоронили в белом гробу
Происшествия
Купающиеся с туристами дельфины в Крыму попали на видео
00:40
Купающиеся с туристами дельфины в Крыму попали на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение