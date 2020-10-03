Оппозиция предложила белорусам «квест»

Белоруссии оппозиционеры предложили гражданам в рамках нового «квеста» перекладывать продукты в супермаркетах.

Сообщение с призывом появилось в Telegram-канале Girl Power Belarus. Согласно ему, белорусам предлагается переставлять продукты в гамме протестных символов, а также рисовать эти символы в публичных местах.

Наши следы будут везде, повсюду и мы будем неуловимы! — говорится в сообщении.

При этом авторы поста призвали граждан маскироваться при выполнении условий «квеста». Также белорусам предложили присылать фотографии выполненных заданий, чтобы канал мог их опубликовать.