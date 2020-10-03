Антироссийский план Таллина ударит по самой Эстонии

Эстония решила пригрозить Российской Федерации закрытием выхода в море через Финский залив. Таллин , как сообщает средство-массовой информации Defence24, готов ограничить проход через него не только военным кораблям и подводным лодкам, но и гражданским морским судам.

Известно, что намерение Эстонии поддержали в Польше . Информационные агентства, сообщающие о заявлении Таллина, отмечают, что так называемая блокада Финского залива рискует перерасти в широкомасштабную операцию стран Североатлантического альянса , которая будет реализована в ближайшие годы.

«В связи с тем, что экономика эстонского государства находится в не развитом состоянии, сложно рассуждать о слабых последствиях для нее в случае блокировки Финского залива.

Вероятнее всего именно по этой причине любой экономический недочет для этой страны окажет болезненное и негативно влияние. Из-за того, что Эстония не способна развивать свою экономику, она старается отличиться на политическом поприще и делает столь громкие заявления», — прокомментировал эксперт РИСИ Михаил Беляев.

Эстония оградит экономику от развития

Иными словами, подчеркнул собеседник агентства, Таллин намерен компенсировать собственную минимальную значимость на международной арене за счет демонстрации приверженности к другим, более крупным странам из Североатлантического альянса. Так, уверен Михаил Беляев, государства вспомнят о существовании Эстонии.

Отметим, что эстонская сторона приступила к укреплению своей армии и флота. Так в 2021 году расходы на оборону прибалтийского государства должны увеличиться с €615 млн до €645,4 млн и составить 2,28% ВВП. Такие цифры заметно превышают уровень, рекомендованный НАТО.

Таллин намеревается направить около €10 млн на «приглашение войск союзников» и €20 млн вложить в новые вооружения. Ожидается, что такой размер выплат сохранится по этим направлениям вплоть до 2026 года. Однако в 2022 году Эстония планирует потратить на закупки вооружений дополнительные €46 млн Среди прочих расходов на модернизацию войск Таллин направит средства на защиту вдоль всей береговой линии в виде системы обороны побережья «большого радиуса действия».

«Польша, в свою очередь, поддерживает Эстонию, придерживаясь традиционной для себя русофобской линии. Что бы ни сделала Российская Федерация, Варшава будет против всего возражать и усиливать любые действия — экономического, политического или военного характера. Лишь бы они усложнили деятельность России и каким-то образом ей вредили.

При этом, на польскую экономику антироссийская линия практически не влияет, как и не способствует ее развитию. В любом случае, все ограничения, которые будут предприняты Эстонией, Польшей или остальными странами НАТО, испортят торговые связи», — рассуждает эксперт.

Михаил Беляев подчеркнул, что между Польшей и Россией сохранилась торговля, потеря которой для Варшавы обернется негативными последствиями — в особенности в столь сложное время на фоне распространения коронавирусной инфекции.

Прибалтика «перетягивает одеяло» на себя

Кроме того, польское издание Defence24 пишет о средствах поражения типа «поверхность-поверхность» в противокорабельном исполнении. Их применение, по мнению Таллина, позволит уничтожать корабли, идущие через Финский залив.

Отметим, что «подобной доктрине Эстония следовала перед Второй мировой войной». В то время государство направляло инвестиции на создание артиллерийских батарей и приобретение двух субмарин со способностью расставлять мины. Совместно с польским и финским флотами, они закрывали Финский залив перед новой советской агрессией.

Именно поэтому, уверены польские журналисты, Эстония ожидает закрыть стратегически важную акваторию для кораблей Российской Федерации и организовать с Варшавой совместную блокировку.

Издание Defence24 считает, что обновление флота позволит Эстонии, в случае необходимости, поражать корабли, которые следуют через Финский залив. Но важно отметить, что подобное решение не только усугубит отношение Москвы со странами-участницами НАТО, но и навредит Эстонии и Польше.

«Насколько возможен запрет двух держав на прохождение российских кораблей через Финский залив — вопрос открытый. Это область как морского, так и международного права. Кроме того, блокада подобного типа затрагивает несколько международных соглашений, которые были подписаны не только Эстонией или Польшей.

Вместо того, чтобы консолидировать усилия для выхода из коронавирусной беды и преодоления других международных проблем, страны идут против линии сплочения и выработки решений на основе добрососедства. То есть Эстония и Польша обостряют существующие противоречия», — уверен экономист.

Рассуждая о вероятности морской блокады, Михаил Беляев отметил, что Российская Федерация потеряет не так много, как того хотел бы Таллин.

«Мы увидим сложности в судоходстве и прохождении торгово-транспортных судов. Также важно уточнить, что международная торговля обслуживается морскими перевозками на 80%.

Это, безусловно, отрицательно скажется на логистике движения товаров, что затронет в частности и торговлю. Ведь в последнее время очень важна ритмичность и своевременность поставок. Однако это не решающий фактор, который подорвет экономическое положение России», — резюмировал эксперт.