Западные ученые принялись пугать мир масштабами пандемии COVID-19. По их подсчетам, количество смертей от вируса может дойти до 3 млн в год.

За 9 месяцев пандемии официальное число погибших от коронавируса во всем мире превысило один миллион человек. Но ученые предупреждают, что реальная цифра, может быть больше, а в дальнейшем количество летальных случаев может перевалить за 3 миллиона. Такие цифры приводит британское издание Nature (перевод Иносми ).

Эксперты Университета Джона Хопкинса зафиксировали 1 миллион летальных исходов 28 сентября.

При этом эпидемиологи считают, что эта отметка «была превышена еще раньше». Многие летальные исходы, связанные с коронавирусом, остаются незамеченными, особенно в тех странах, где широкомасштабное тестирование не проводится.

«Это лишь подтверждает гораздо более устрашающие масштабы переживаемой нами пандемии, которую можно было бы очень легко нормализовать», - говорит Наоми Роджерс, историк медицины из Йельского университета.

Ученые спрогнозировали, что если текущая тенденция сохранится, к январю следующего года общее число смертей от пандемии достигнет 2,5 миллиона человек. По их мнению, эта цифра может сократиться до 1,8 миллиона, если каждая страна примет решение об обязательном ношении масок.

Если правительства отменят социальное дистанцирование и запреты на массовые собрания граждан, то число погибших может вырасти еще больше. К январю 2021 года оно дойдет до 3,3 миллиона. При этом ежедневный уровень смертности от пандемии составит около 72700 человек.