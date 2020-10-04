Когда Европа откроет границы для России

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По его словам, говорить о скором открытии границ для россиян пока преждевременно. «Сейчас, когда мы видим рост заболеваемости коронавирусом, очень сложно ответить на этот вопрос. Мы видим это и в России, и в ЕС», — отметил он.

Эдерер напомнил, что Европа каждые две недели обновляет оценки по возможности открытия границ. «Я не думаю, что есть немедленная перспектива. Мы сейчас в начале октября — может быть, мы будем иметь лучшие оценки в конце октября», — добавил он.

30 сентября Европа в очередной раз отказалась снять ограничения для российских граждан на фоне пандемии коронавируса. Как рассказал источник, ЕС на этой неделе пересмотрел перечень государств, с которыми членам союза рекомендовано открыть внешние границы. «Пересмотр прошел на техническом уровне, без каких-либо изменений в списке», — уточнил он. Предполагается, что к обсуждению вопроса вернутся через несколько недель.