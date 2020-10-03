Алиев отказал Макрону в просьбе

В сообщении также сказано, что президент Алиев ответил Макрону, что армянская сторона нанесла большой урон по переговорному процессу по Карабаху, и ответственность за ситуацию полностью лежит на Армении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром 3 октября армия Азербайджана начала наступление на севере и юге Карабаха — в долине реки Арас и в Мартакертском районе. на этих направления вооруженные силы Азербайджана сосредоточили крупные силы. Армянская сторона пытается сдержать наступление. Президент Нагорно-Карабахской республики отправился воевать на фронт.