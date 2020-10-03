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Макрон позвонил Алиеву и попросил остановить бойню в Карабахе 

ИА Regnum 36 минут назад
Алиев отказал Макрону в просьбе
Фото: ТАСС
Президент Франции Эммануэль Макрон позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и призвал его немедленно прекратить огонь в Нагорном Карабахе и начать переговоры с армянской стороной. Об этом сегодня, 3 октября, сообщает пресс-служба президента Азербайджана.
В сообщении также сказано, что президент Алиев ответил Макрону, что армянская сторона нанесла большой урон по переговорному процессу по Карабаху, и ответственность за ситуацию полностью лежит на Армении.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром 3 октября армия Азербайджана начала наступление на севере и юге Карабаха — в долине реки Арас и в Мартакертском районе. на этих направления вооруженные силы Азербайджана сосредоточили крупные силы. Армянская сторона пытается сдержать наступление. Президент Нагорно-Карабахской республики отправился воевать на фронт.
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В мире , Ильхам Алиев , Эммануэль Макрон
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