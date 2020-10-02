Испуганные шведы выгнали танки из-за "российской угрозы"

Шведские СМИ с иронией высказались о показательной переброске танкового подразделения Южносконского полка на остров Готланд. Перевод статьи издания Aftonbladet приводят «ИноСМИ».

Автор вспомнил, что в конце августа переброску военных на остров Готланд демонстрировали по шведскому телевидению, заявляя об угрозе российской агрессии.

«Это не учения, все серьезно», - заявлял тогда вице-адмирал Ян Тернквист, добавив, что операция секретная, и раскрывать ее детали он не может.

При этом военачальник рассказал, что на остров отправлено много техники и солдат, радары, а также внедорожники и бронетехника.

«Кроме того, будет обеспечен доступ к ПВО, кораблям и самолетам Gripen», - передавали СМИ.

По телевидению показывали, как солдаты с автоматами патрулируют поселок, жители которого «попрятались по домам». В небе летают истребители, а по земле ползут танки.

После тех сообщений о готовящейся операции экстренного реагирования как будто забыли, отмечает автор.

Спустя месяц журналисты поинтересовались обстановкой на Готланде у Минобороны страны. Там ответили, что прибывшие в конце августа подразделения уже покинули остров, пробыв там меньше недели.

Командир Готландского полка полковник Маттиас Ардин сообщил, что в задачу военных входило «заявить о своем присутствии».

«Танки разъезжали по острову, выставляя себя на всеобщее обозрение. Солдаты осматривались, чтобы лучше ориентироваться. Через несколько дней они сели на паром и отправились домой. Миссия выполнена. Путин в печали? Хм. Но шведы хотя бы посмотрели на свои вооруженные силы», - резюмирует автор статьи.