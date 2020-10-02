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Куба призвала США продлить СНВ-III с Россией
RT на русском
1 час назад
Фото:
globallookpress.com
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Куба
призывает
США
продлить действие Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) с
Россией
. Об этом заявил глава кубинского
МИД
Бруно Родригес
на заседании