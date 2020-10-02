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Куба призвала США продлить СНВ-III с Россией 

RT на русском 1 час назад
Куба призвала США продлить СНВ-III с Россией
Фото: globallookpress.com
Куба призывает США продлить действие Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) с Россией. Об этом заявил глава кубинского МИД Бруно Родригес на заседании