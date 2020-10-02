Украина создала препарат от тяжелых форм COVID-19

Ещё
Далее:
Читайте также:
Отключить рекламу
Найти
Выберите регион
Москва
В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Видео
Фото
Рецепты
Ещё
Отключить рекламу
Показывать уведомления
Браузер будет сообщать вам о срочных новостях, чтобы вы всегда были в курсе событий.
показывать
в другой раз
Все новости
Финансы
Женский
Кино
Спорт
Авто
Здоровье
Путешествия
Субботний
Игры
Украина объявила о создании препарата от тяжелых форм COVID-19
Деловая газета «Взгляд»
и
ещё 1
1 час назад
Фото:
РИА Новости
Комментарии
4
Все новости на карте
Украина
создала несколько препаратов от коронавируса, один из которых планируется ввести в протокол лечения COVID-19, сообщил украинский главный санитарный врач
Виктор Ляшко
.
«Прохо