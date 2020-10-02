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Украина объявила о создании препарата от тяжелых форм COVID-19 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 1 час назад
Украина создала препарат от тяжелых форм COVID-19
Фото: РИА Новости
Украина создала несколько препаратов от коронавируса, один из которых планируется ввести в протокол лечения COVID-19, сообщил украинский главный санитарный врач Виктор Ляшко.

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