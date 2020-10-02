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Пашинян и Макрон обсудили ситуацию в Карабахе 

ТАСС и ещё 1 1 час назад
Пашинян и Макрон обсудили ситуацию в Карабахе
Фото: сайт Премьер-министра Республики Армения
Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил в пятницу в телефонном разговоре с президентом Франции Эмманюэлем Макроном ситуацию в Нагорном Карабахе. Как сообщила пресс-служба армянского кабмина, премьер подчеркнул недопустимость вовлечения иностранных террористов в боевые действия.

"Пашинян и Макрон обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе и разворачивающиеся боевые действия. Премьер Армении поблагодарил французскую сторону за принципиальный и конструктивный подход по недопустимости развязывания войны. Стороны подчеркнули также недопустимость вовлечения иностранных террористов-боевиков в боевые действия", — отмечается в сообщении пресс-службы.

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В мире , Война, Карабах , Никол Пашинян , Армения , Франция
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