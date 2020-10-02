Пашинян и Макрон обсудили ситуацию в Карабахе 

"Пашинян и Макрон обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе и разворачивающиеся боевые действия. Премьер Армении поблагодарил французскую сторону за принципиальный и конструктивный подход по недопустимости развязывания войны. Стороны подчеркнули также недопустимость вовлечения иностранных террористов-боевиков в боевые действия", — отмечается в сообщении пресс-службы.