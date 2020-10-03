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В Греции за сутки выявили 267 случаев коронавируса 

RT на русском и ещё 1 1 час назад
В Греции за сутки выявили 267 случаев коронавируса
Фото: Reuters
В Греции в течение суток зафиксировали 267 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на национальную организацию общественного здравоохранения.
Общее число выявленных случаев в Греции выросло до 19 613.
По имеющейся информации, всего в стране скончались 405 человек с коронавирусной инфекцией.
Ранее стало известно, что в российском оперативном штабе по предупреждению распространения коронавируса пока не приняли решения о возобновлении авиасообщения с Грецией.
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В мире , COVID-19 , Греция
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