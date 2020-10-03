В Греции за сутки выявили 267 случаев коронавируса 

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Греции в течение суток зафиксировали 267 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на национальную организацию общественного здравоохранения.

Общее число выявленных случаев в Греции выросло до 19 613.

По имеющейся информации, всего в стране скончались 405 человек с коронавирусной инфекцией.

Ранее стало известно, что в российском оперативном штабе по предупреждению распространения коронавируса пока не приняли решения о возобновлении авиасообщения с Грецией.