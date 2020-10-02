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Россия поставила вакцину от коронавируса в Венесуэлу 

РИА Новости и ещё 20 2 часа назад
Россия поставила вакцину от коронавируса в Венесуэлу
Фото: Российский Фонд Прямых Инвестиций
Первая партия российской вакцины от коронавируса "Спутник-V" прибыла в Венесуэлу, сообщила вице-президент страны Дэлси Родригес.

"Мы получили от нашей братской страны России первую партию вакцин Sputnik V", — сообщила Родригес в ходе выступления в аэропорту Каракаса, куда прибыл российский борт, запись выступления опубликована в Twitter TVV Noticias.

Вице-президент подчеркнула, что Венесуэла стала первой страной в западном полушарии, которая примет участие в третьей фазе клинических испытаний этой вакцины.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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