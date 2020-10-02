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«Мы имеем дело с вирусом, который хуже радиации» 

Вероника Полынина 12 минут назад
«Мы имеем дело с вирусом, который хуже радиации»
Фото: Reuters
Генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов прокомментировал новость о заражении президента США Дональда Трампа и его жены Меланьи коронавирусом.
Михайлов усомнился в том, что заразить Трампа коронавирусом могли умышленно.
По его словам, от вируса крайне сложно защититься на 100%. Притом, что охрана высших должностных лиц предполагает очень жесткую сферу контроля по самым разным направлениям — от радиоактивной до бактериологической.

«Мы имеем дело с вирусом, который хуже радиации, её хоть пощупать можно в воздухе с помощью счётчиков, а здесь же ты никак не зацепишь. Поэтому при всех санитарных нормах, при постоянной очистке всего, мы с вами понимаем, что и здесь тоже имеет место какая-то засада», — заявил генерал изданию «Царьград».

Эксперт не исключил, что никакого заражения не существует, а Трамп заявил о вирусе специально, чтобы «вызвать сочувствие и внимание» к своей персоне перед выборами, а также дать почву слухам, что его «специально кто-то травит».

«Это такой хайп, который всегда перед выборами является если не нормой, то во всяком случае вполне очевидным явлением», — заявил Александр Михайлов.

«Рамблер» писал, что ранее президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания сдали положительные тесты на коронавирус. Американский лидер подчеркнул, что в ближайшее время они вместе с женой «начнут карантин и восстановление».
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Комментарии 1
В мире , Александр Михайлов , Дональд Трамп , ФСБ , США
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