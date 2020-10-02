Байден избрал тактику Трампа 

Как отмечает издание, республиканцы давно начали направлять своих волонтеров в дома американцев для личных бесед и предвыборной агитации. В общей сложности сторонники Трампа успели обойти порядка 19 миллионов граждан. При этом в штабе Байдена в течение нескольких месяцев критиковали подобную стратегию: как заявляли демократы, в условиях пандемии коронавируса личные контакты с агитаторами могут быть опасны для потенциальных избирателей.

Однако на фоне приближающихся выборов, которые намечены на начало ноября, демократы решили избрать аналогичную тактику. Как ожидается, уже в предстоящие выходные штаб Байдена задействует несколько сотен волонтеров, которые лично посетят потенциальных избирателей в штатах Невада, Мичиган, Нью-Гэмпшир и Пенсильвания. Еще порядка шести тысяч волонтеров заинтересованы в том, чтобы присоединиться к кампании демократов в дальнейшем.

Кроме того, штаб Байдена начал открывать офисы на местах. На данный момент кампания располагает 109 офисами в 17 штатах, однако в ближайшем будущем их число планируется увеличить до 188. Штаб на Трампа к настоящему времени открыл уже порядка 300 подобных офисов.

Ранее сообщалось, что Байден смог собрать почти десять миллионов долларов пожертвований за время первых дебатов с Трампом, которые прошли в актовом зале университета «Кейс Уэстерн Ризерв» в Кливленде, штат Огайо. Также штаб кандидата от демократов начал продавать футболки с просьбой заткнуться в адрес нынешнего американского лидера, которую Байден озвучил в ходе дебатов.

Вторые дебаты кандидатов на пост главы американского государства пройдут 15 октября в Майами, штат Флорида, третьи — в Нэшвилле, штат Теннесси. Президентские выборы запланированы на 3 ноября.