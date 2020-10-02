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Байден избрал тактику Трампа 

Lenta.ru 36 минут назад
Байден избрал тактику Трампа
Фото: globallookpress.com
Кандидат на пост президента США от Демократической партии Джо Байден решил начать вербовать сторонников по методу действующего главы государства Дональда Трампа, хотя ранее активно критиковал тактику своего оппонента. Об этом пишет The Washington Post.
Как отмечает издание, республиканцы давно начали направлять своих волонтеров в дома американцев для личных бесед и предвыборной агитации. В общей сложности сторонники Трампа успели обойти порядка 19 миллионов граждан. При этом в штабе Байдена в течение нескольких месяцев критиковали подобную стратегию: как заявляли демократы, в условиях пандемии коронавируса личные контакты с агитаторами могут быть опасны для потенциальных избирателей.
Однако на фоне приближающихся выборов, которые намечены на начало ноября, демократы решили избрать аналогичную тактику. Как ожидается, уже в предстоящие выходные штаб Байдена задействует несколько сотен волонтеров, которые лично посетят потенциальных избирателей в штатах Невада, Мичиган, Нью-Гэмпшир и Пенсильвания. Еще порядка шести тысяч волонтеров заинтересованы в том, чтобы присоединиться к кампании демократов в дальнейшем.
Кроме того, штаб Байдена начал открывать офисы на местах. На данный момент кампания располагает 109 офисами в 17 штатах, однако в ближайшем будущем их число планируется увеличить до 188. Штаб на Трампа к настоящему времени открыл уже порядка 300 подобных офисов.
Ранее сообщалось, что Байден смог собрать почти десять миллионов долларов пожертвований за время первых дебатов с Трампом, которые прошли в актовом зале университета «Кейс Уэстерн Ризерв» в Кливленде, штат Огайо. Также штаб кандидата от демократов начал продавать футболки с просьбой заткнуться в адрес нынешнего американского лидера, которую Байден озвучил в ходе дебатов.
Вторые дебаты кандидатов на пост главы американского государства пройдут 15 октября в Майами, штат Флорида, третьи — в Нэшвилле, штат Теннесси. Президентские выборы запланированы на 3 ноября.
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В мире , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Демократическая партия США , Washington Post , США
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