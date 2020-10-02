В ВОЗ обратились к России из-за коронавируса

«Мы знаем вирус, мы хорошо понимаем, как он себя ведет, поэтому мы можем давить на него, но сохранять при этом социально-экономическую жизнь», — приводит слова Вуйнович РИА «Новости».

В связи с этим реакция на пандемию не должна быть такой же, как в феврале, отметила представитель ВОЗ.

Вуйнович подчеркнула, что всеобщая изоляция парализует экономику и здравоохранение. В ходе локдауна также возникают проблемы с лечением онкологических и сердечно-сосудистых больных, а также дитабетиков.