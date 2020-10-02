Азербайджану пообещали «соразмерный ответ» за обстрел 

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Десять сотрудников спасательной службы Нагорного Карабаха ранены в результате обстрела Степанакерта вооруженными силами Азербайждана. Об этом сообщается в Facebook Армянского единого информационного центра.

В настоящий момент жизням пострадавших ничего не угрожает.

Здание спасательной службы частично разрушено в результате обстрелов: разбиты окна, сломаны стены, повреждены машины на стоянке.

Пресс-секретарь главы непризнанной республики Ваграм Погосян, комментируя атаку на Степанакерт, заявил, что армии Азербайджана вскоре поступит «соразмерный ответ».

«Будет соразмерный ответ, всю ответственность за который понесет семья (президента Азербайджана Ильхама) Алиева», — цитирует Погосяна РИА «Новости».

Ранее «Рамблер» сообщал, что в карабахском городе Мартакерт под обстрел попал микроавтобус с российскими и армянскими журналистами, а также волонтером из США.

В частности, под артобстрелом оказались корреспондент программы «Время покажет» на Первом канале и корреспондент РИА «Новости».