Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Азербайджану пообещали «соразмерный ответ» за обстрел 

Вероника Полынина 1 час назад
Азербайджану пообещали «соразмерный ответ» за обстрел
Фото: Минобороны Азербайджана
Десять сотрудников спасательной службы Нагорного Карабаха ранены в результате обстрела Степанакерта вооруженными силами Азербайждана. Об этом сообщается в Facebook Армянского единого информационного центра.
В настоящий момент жизням пострадавших ничего не угрожает.
Здание спасательной службы частично разрушено в результате обстрелов: разбиты окна, сломаны стены, повреждены машины на стоянке.
Пакистан опроверг участие в карабахском конфликте
Пресс-секретарь главы непризнанной республики Ваграм Погосян, комментируя атаку на Степанакерт, заявил, что армии Азербайджана вскоре поступит «соразмерный ответ».

«Будет соразмерный ответ, всю ответственность за который понесет семья (президента Азербайджана Ильхама) Алиева», — цитирует Погосяна РИА «Новости».

Ранее «Рамблер» сообщал, что в карабахском городе Мартакерт под обстрел попал микроавтобус с российскими и армянскими журналистами, а также волонтером из США.
В частности, под артобстрелом оказались корреспондент программы «Время покажет» на Первом канале и корреспондент РИА «Новости».
Видео дня. Спортсменку публично заставили доказать свой пол в аэропорту
Комментарии 6
В мире , Война, Карабах , РИА Новости , Азербайджан
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Алиева предупреждали »: Иран отомстил Азербайджану
«Алиева предупреждали »: Иран отомстил Азербайджану
Турист из Чечни одним ударом убил спортсмена в Крыму
Турист из Чечни одним ударом убил спортсмена в Крыму
«Дали отопление»: фото Шпицы без трусов взорвало сеть
«Дали отопление»: фото Шпицы без трусов взорвало сеть
Россиянин избил до смерти жену в день свадьбы
Россиянин избил до смерти жену в день свадьбы
Видео
Чичерина рассказала об обстреле в Нагорном Карабахе
01:06
Чичерина рассказала об обстреле в Нагорном Карабахе
Происшествия Шоу-бизнес
У советской М-46 в Сирии «испарился» ствол
00:13
У советской М-46 в Сирии «испарился» ствол
Армия
Купающиеся с туристами дельфины в Крыму попали на видео
00:40
Купающиеся с туристами дельфины в Крыму попали на видео
Общество
Опубликовано видео задержания ФСБ мэра в Иркутской области
00:46
Опубликовано видео задержания ФСБ мэра в Иркутской области
Происшествия
Рудковская и Плющенко снова стали родителями
00:36
Рудковская и Плющенко снова стали родителями
Шоу-бизнес
В российском цирке медведь напал на ребенка
00:41
В российском цирке медведь напал на ребенка
Происшествия
Пашаев рассказал о нападении и попал на видео
01:29
Пашаев рассказал о нападении и попал на видео
Происшествия
Появилось видео последствий обстрелов в Карабахе
01:44
Появилось видео последствий обстрелов в Карабахе
Происшествия
Турист из Чечни одним ударом убил спортсмена в Крыму
00:41
Турист из Чечни одним ударом убил спортсмена в Крыму
Происшествия
Появилось видео инаугурации мэра-уборщицы
04:54
Появилось видео инаугурации мэра-уборщицы
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть