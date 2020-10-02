Белоруссия отзывает послов из двух стран

В МИД Белоруссии рекомендовали Литве и Польше сократить число дипломатов в Белоруссии и привести его к паритету с белорусскими диппредставительствами в этих странах. Так, Литве предложено сократить число дипломатов с 25 до 14, Польше – с 50 до 18 человек.
Ранее, как сообщал «Рамблер», МИД Белоруссии аннулировал все аккредитации иностранных журналистов. Предполагается, что переаккредитация пройдет по новым правилам. Процедура подачи документов будет переведена в электронный формат, новые правила будут регламентировать работу журналистов-фрилансеров в интересах иностранных СМИ.