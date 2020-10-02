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Белоруссия отзывает послов из двух стран

Вероника Полынина
1 час назад
Белоруссия с 5 октября отзывает своих послов в Литве и Польше для консультаций, передает «Интерфакс».
Белоруссия отзывает послов из двух стран
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
В белорусском МИД рекомендовали коллег из Литвы и Польше также отозвать своих послов в Минске.
Пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз сообщил, что МИД республики вызвал послов Литвы и Польши в связи с «однозначно деструктивной деятельностью» со стороны этих стран.
В МИД Белоруссии рекомендовали Литве и Польше сократить число дипломатов в Белоруссии и привести его к паритету с белорусскими диппредставительствами в этих странах. Так, Литве предложено сократить число дипломатов с 25 до 14, Польше – с 50 до 18 человек.
Ранее, как сообщал «Рамблер», МИД Белоруссии аннулировал все аккредитации иностранных журналистов. Предполагается, что переаккредитация пройдет по новым правилам. Процедура подачи документов будет переведена в электронный формат, новые правила будут регламентировать работу журналистов-фрилансеров в интересах иностранных СМИ.
В мире,Анатолий Глаз,МИД,Интерфакс,Польша,Литва,Беларусь,
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