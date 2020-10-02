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Пакистан опроверг участие в карабахском конфликте 

Вероника Полынина 40 минут назад
Пакистан опроверг участие в карабахском конфликте
Фото: РИА Новости
МИД Пакистана опроверг сообщения СМИ о том, что пакистанские военные участвуют в вооруженном конфликте в Нагорном Карабахе на стороне Азербайджана.

«Пакистан решительно опровергает сообщения СМИ о том, что его военнослужащие воюют бок о бок с азербайджанскими солдатами против Армении в Нагорном Карабахе», — говорится в сообщении.

Ранее в Пакистане заявляли о поддержке позиции Азербайджана в конфликте с Арменией.
В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев утверждал, что армия страны укомплектована и не нуждается в поддержке извне.
При этом армянская сторона настаивает, что на стороне Азербайджана воюют наемники из Сирии, а в руководстве боевыми действиями активное участие принимают военные инструкторы из Турции.
Как сообщал «Рамблер», об обострении армяно-азербайджанских отношений стало известно 27 сентября. В районе Нагорного Карабаха, который является предметом территориального спора, произошло столкновение между армянской и азербайджанской армиями. СМИ сообщили о сотнях погибших. Стороны обвинили друг друга в обстреле позиций в приграничных районах и ввели военное положение.
Комментарии 1
В мире , Война, Карабах , Ильхам Алиев , МИД , Азербайджан , Армения , Пакистан
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