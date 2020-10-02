Пакистан опроверг участие в карабахском конфликте 

МИД Пакистана опроверг сообщения СМИ о том, что пакистанские военные участвуют в вооруженном конфликте в Нагорном Карабахе на стороне Азербайджана

«Пакистан решительно опровергает сообщения СМИ о том, что его военнослужащие воюют бок о бок с азербайджанскими солдатами против Армении в Нагорном Карабахе», — говорится в сообщении.

Ранее в Пакистане заявляли о поддержке позиции Азербайджана в конфликте с Арменией.

В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев утверждал, что армия страны укомплектована и не нуждается в поддержке извне.

При этом армянская сторона настаивает, что на стороне Азербайджана воюют наемники из Сирии, а в руководстве боевыми действиями активное участие принимают военные инструкторы из Турции.

Как сообщал «Рамблер», об обострении армяно-азербайджанских отношений стало известно 27 сентября. В районе Нагорного Карабаха, который является предметом территориального спора, произошло столкновение между армянской и азербайджанской армиями. СМИ сообщили о сотнях погибших. Стороны обвинили друг друга в обстреле позиций в приграничных районах и ввели военное положение.