Пока вы не уснули: Кадыров подарил идею Навальному 

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Россиян захотели массово отправить в отпуск

Депутат Госдумы Елена Строкова выступила с инициативой дать отпуск родителям младшеклассников, которых отправили на «вынужденные каникулы» из-за пандемии COVID-19.

Кремль оценил возможность введения нового локдауна

Власти России не обсуждают введение локдауна в связи с ухудшением эпидемической ситуации. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Кадыров вмешался в дело Навального

Политику Алексею Навальному следовало обвинить в своем отравлении главу Чечни Рамзана Кадырова. Об этом сам Кадыров заявил в своем телеграме.

США заявили о потере "недосягаемости" из-за России

Соединенные Штаты перестали быть "недосягаемыми" из-за модернизации российского подводного флота. Об этом, как сообщает Business Insider, заявил командующий подводными силами ВМС США вице-адмирал Дэрил Кодл.

"Алиева предупреждали": Иран отомстил Азербайджану

Система противовоздушной обороны (ПВО) Ирана сбила азербайджанский истребитель, нарушивший воздушные границы страны, сообщает издание Avia.pro, ссылаясь на конфиденциальные источники.

Трамп заразился коронавирусом

Президент США Дональд Трамп заразился коронавирусной инфекцией. Об этом он сам сообщил в в своем твиттере.

Армения попросила мира

Армения готова к восстановлению режима прекращения огня в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает пресс-служба ее Министерства иностранных дел.

На секретном военном полигоне раздался взрыв

Гражданский специалист попал в реанимацию после взрыва на полигоне в поселке Приветнинском. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает 47news.

Россиянин погиб в Турции страшной смертью

58-летнего туриста из Нижнекамска насмерть придавило автоматическое окно в турецком отеле, сообщает издание «НТР 24». Администрация гостиницы своей вины в трагедии не видит.

Россиянам назвали сроки победы над коронавирусом