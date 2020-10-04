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В Киргизии начались выборы в парламент республики 

RT на русском и ещё 11 27 минут назад
В Киргизии начались выборы в парламент республики
Фото: РИА Новости
Парламентские выборы стартовали в Киргизии, в республике и за рубежом открылись 2475 избирательных участков.
Об этом сообщает РИА Новости.

«В 8:00 (5:00 мск — RT) открылись все избирательные участки. Процесс голосования будет продолжаться до 20:00 (17:00 мск — RT)» — заявил представитель ЦИК республики.

Уточняется, что в выборах участвуют 16 политических объединений, между которыми будут поделены 120 мест в парламенте — в процентном соотношении в зависимости от набранных голосов.
За выборами будут следить 277 наблюдателей из 43 стран. Большинство из них — представители стран СНГ.
Глава государства Сооронбай Жээнбеков выразил уверенность, что проигравшие силы не будут пытаться дестабилизировать обстановку в стране.
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