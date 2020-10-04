В Киргизии начались выборы в парламент республики 

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Парламентские выборы стартовали в Киргизии , в республике и за рубежом открылись 2475 избирательных участков.

Об этом сообщает РИА Новости.

«В 8:00 (5:00 мск — RT) открылись все избирательные участки. Процесс голосования будет продолжаться до 20:00 (17:00 мск — RT)» — заявил представитель ЦИК республики.

Уточняется, что в выборах участвуют 16 политических объединений, между которыми будут поделены 120 мест в парламенте — в процентном соотношении в зависимости от набранных голосов.

За выборами будут следить 277 наблюдателей из 43 стран. Большинство из них — представители стран СНГ.