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Армения рассказала о потерях Азербайджана 

Lenta.ru и ещё 25 39 минут назад
Армения рассказала о потерях Азербайджана
Фото: РИА Новости
Представитель Минобороны Армении Арцун Ованнисян рассказал в ходе брифинга о потерях армии Азербайджана за минувшие сутки в ходе конфликта в Нагорном Карабахе, сообщает РИА Новости.
По его словам, азербайджанская сторона потеряла десять беспилотников, три самолета, три РСЗО «Смерч», один вертолет. «В целом с начала боевых действий было уничтожено 113 беспилотников и 250 единиц бронетехники противника», — рассказал представитель ведомства.
Он отметил, что потери Азербайджана в живой силе в течение суток составили 440-450 человек.
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Ранее пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян заявила, что армия Карабаха сбила военный вертолет Азербайджана. До этого она сообщала о трех сбитых самолетах ВВС Азербайджана. В официальном сообщении говорилось, что бои продолжаются на северном и южном направлениях границы Карабаха.
Вооруженные столкновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Ереван и Баку обвинили друг друга в эскалации конфликта. Азербайджан заявил, что занял семь сел, которые находились под контролем противника. Армения отрицает эту информацию. Вместе с тем президент непризнанной НКР Араик Арутюнян признал потерю части позиций в районе Талыша и на южном направлении.
В 1991 году Нагорный Карабах, большую часть населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку попытался вернуть регион силой, после чего вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и НКР при посредничестве России подписали протокол о перемирии, однако боевые действия периодически возобновляются.
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В мире , Война, Карабах , Шушан Степанян , Араик Арутюнян , Министерство обороны , РИА Новости , Азербайджан , Армения
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