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Армения приготовилась к войне с Азербайджаном 

Павел Тиунов 1 час назад
Армения привела вооруженные силы в полную боевую готовность, заявили в Министерстве обороны страны. Армянская армия заняла оборонительные позиции, сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».
Журналисты отмечают, что в военных частях идет прием личного состава и техники. Подразделения вооруженных сил заняли оборонительные позиции. В настоящий момент идет их активное пополнение вновь прибывшими военнослужащими.
В Степанакерте прогремели мощные взрывы
Ранее, как сообщал «Рамблер», представитель минобороны Армении Арцрун Ованисян заявил, что азербайджанская армия атаковала столицу непризнанной республики Нагорный Крабах город Степанакерт.
Он подчеркнул, что в результате нападения было разрушено множество зданий и построек, а также пострадали мирные жители. Из каких орудий был произведен обстрел не сообщается. Эксперты полагают, что Степанакерт был подвержен обстрелу из артиллерийских орудий, поскольку атака дронов сопровождается сигнальной сиреной.
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В мире , Видео , Министерство обороны , Азербайджан , Армения
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