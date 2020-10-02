Журналисты отмечают, что в военных частях идет прием личного состава и техники. Подразделения вооруженных сил заняли оборонительные позиции. В настоящий момент идет их активное пополнение вновь прибывшими военнослужащими.

Ранее, как сообщал «Рамблер», представитель минобороны Армении Арцрун Ованисян заявил, что азербайджанская армия атаковала столицу непризнанной республики Нагорный Крабах город Степанакерт.

Он подчеркнул, что в результате нападения было разрушено множество зданий и построек, а также пострадали мирные жители. Из каких орудий был произведен обстрел не сообщается. Эксперты полагают, что Степанакерт был подвержен обстрелу из артиллерийских орудий, поскольку атака дронов сопровождается сигнальной сиреной.