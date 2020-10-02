Девушки заставили "омоновца" рыть могилу в лесу

На Youtube появился видеоролик, на котором девушки в белом заставили «сотрудника ОМОН» копать могилу. Об этом сообщает LIFE.

1/10 На Youtube появился видеоролик, на котором девушки в белом заставили «сотрудника ОМОН» копать могилу. Об этом сообщает LIFE. Фото: Youtube Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/10 По сюжету на рассвете несколько десятков женщин в белом ведут «пленного омоновца» с мешком на голове по лесу. Они ставят мужчину на колени и заставляют его рыть могилу. Фото: Youtube 3/10 Под музыку в яму летят дубинки, наручники, милицейские щиты и другая экипировка силовиков, которую в итоге забрасывают цветами. Фото: Youtube 4/10 — Девочки, девушки, женщины, вы невероятные. Вы всегда на передовой, вы против насилия. Вы закрываете собой своих детей, мужей, братьев, отцов. Вы символ белорусской свободы, честности и веры. Мы говорим вам спасибо, — говорится в обращении к зрительницам на YouTube-канале Freedom Belarus. Фото: Youtube Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/10 Авторы клипа указали в описании, что их вдохновили "тысячи сильных, смелых и любящих белорусских женщин". Фото: Youtube 6/10 Одной из героинь этого клипа стала чемпионка мира по плаванию, двукратная вице-чемпионка Олимпийских игр Александра Герасименя. Фото: Youtube 7/10 Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/10 9/10 10/10

По сюжету на рассвете несколько десятков женщин в белом ведут «пленного омоновца» с мешком на голове по лесу. Они ставят мужчину на колени и заставляют его рыть могилу. Под музыку в яму летят дубинки, наручники, милицейские щиты и другая экипировка силовиков, которую в итоге забрасывают цветами.

Авторы клипа указали в описании, что их вдохновили "тысячи сильных, смелых и любящих белорусских женщин".

— Девочки, девушки, женщины, вы невероятные. Вы всегда на передовой, вы против насилия. Вы закрываете собой своих детей, мужей, братьев, отцов. Вы символ белорусской свободы, честности и веры. Мы говорим вам спасибо, — говорится в обращении к зрительницам на YouTube-канале Freedom Belarus.