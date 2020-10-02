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Девушки заставили "омоновца" рыть могилу в лесу

Александр Котлеткин
24 минуты назад
На Youtube появился видеоролик, на котором девушки в белом заставили «сотрудника ОМОН» копать могилу. Об этом сообщает LIFE.
На Youtube появился видеоролик, на котором девушки в белом заставили «сотрудника ОМОН» копать могилу. Об этом сообщает LIFE.
1/10 На Youtube появился видеоролик, на котором девушки в белом заставили «сотрудника ОМОН» копать могилу. Об этом сообщает LIFE.
Фото: Youtube
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По сюжету на рассвете несколько десятков женщин в белом ведут «пленного омоновца» с мешком на голове по лесу. Они ставят мужчину на колени и заставляют его рыть могилу.
2/10 По сюжету на рассвете несколько десятков женщин в белом ведут «пленного омоновца» с мешком на голове по лесу. Они ставят мужчину на колени и заставляют его рыть могилу.
Фото: Youtube
Под музыку в яму летят дубинки, наручники, милицейские щиты и другая экипировка силовиков, которую в итоге забрасывают цветами.
3/10 Под музыку в яму летят дубинки, наручники, милицейские щиты и другая экипировка силовиков, которую в итоге забрасывают цветами.
Фото: Youtube
— Девочки, девушки, женщины, вы невероятные. Вы всегда на передовой, вы против насилия. Вы закрываете собой своих детей, мужей, братьев, отцов. Вы символ белорусской свободы, честности и веры. Мы говорим вам спасибо, — говорится в обращении к зрительницам на YouTube-канале Freedom Belarus.
4/10 — Девочки, девушки, женщины, вы невероятные. Вы всегда на передовой, вы против насилия. Вы закрываете собой своих детей, мужей, братьев, отцов. Вы символ белорусской свободы, честности и веры. Мы говорим вам спасибо, — говорится в обращении к зрительницам на YouTube-канале Freedom Belarus.
Фото: Youtube
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Авторы клипа указали в описании, что их вдохновили "тысячи сильных, смелых и любящих белорусских женщин".
5/10 Авторы клипа указали в описании, что их вдохновили "тысячи сильных, смелых и любящих белорусских женщин".
Фото: Youtube
Одной из героинь этого клипа стала чемпионка мира по плаванию, двукратная вице-чемпионка Олимпийских игр Александра Герасименя.
6/10 Одной из героинь этого клипа стала чемпионка мира по плаванию, двукратная вице-чемпионка Олимпийских игр Александра Герасименя.
Фото: Youtube
7/10 
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По сюжету на рассвете несколько десятков женщин в белом ведут «пленного омоновца» с мешком на голове по лесу. Они ставят мужчину на колени и заставляют его рыть могилу. Под музыку в яму летят дубинки, наручники, милицейские щиты и другая экипировка силовиков, которую в итоге забрасывают цветами.
Авторы клипа указали в описании, что их вдохновили "тысячи сильных, смелых и любящих белорусских женщин".
— Девочки, девушки, женщины, вы невероятные. Вы всегда на передовой, вы против насилия. Вы закрываете собой своих детей, мужей, братьев, отцов. Вы символ белорусской свободы, честности и веры. Мы говорим вам спасибо, — говорится в обращении к зрительницам на YouTube-канале Freedom Belarus.
Одной из героинь этого клипа стала чемпионка мира по плаванию, двукратная вице-чемпионка Олимпийских игр Александра Герасименя.
В мире,Фото,Александра Герасименя,
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