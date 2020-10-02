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Анонсирована встреча Меркель с Тихановской 6 октября 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 5 1 час назад
Анонсирована встреча Меркель с Тихановской
Фото: Reuters
Канцер Германии Ангела Меркель встретится с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской в Берлине 6 октября, заявила заместитель официального представителя кабмина ФРГ Ульрике Деммер.

«Во вторник, 6 октября, около 15.00 канцлер примет в ведомстве канцлера кандидатку в президенты Светлану Тихановскую. В центре беседы будет текущая ситуация в Белоруссии после президентских выборов», — цитирует ТАСС Деммер.

По ее словам, пресс-конференция после встречи с Тихановской не планируется.
Отвечая на вопрос, в каком статусе она приедет в Берлин, представитель правительства сказала: «Она — кандидат в президенты».
Ранее Меркель подтвердила скорую встречу с Тихановской. Канцлер ФРГ отметила, что восхищается женщинами, которые выходят на улицы в знак протеста.
Во вторник Тихановская, находящаяся сейчас в Литве, рассказала об итогах прошедшей встречи с президентом Франции Эмануэлем Макроном. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что встреча Макрона и Тихановской — это их право, Кремль его уважает.
Макрон призвал президента Белоруссии Александра Лукашенко добровольно покинуть пост главы республики. Тот в ответ призвал Макрона последовать своему совету и сдать власть «желтым жилетам».
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В мире , Светлана Тихановская , Ангела Меркель , Александр Лукашенко , Эмануэль Макрон , Ульрике Деммер , Дмитрий Песков , ИТАР-ТАСС , Германия
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