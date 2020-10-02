Анонсирована встреча Меркель с Тихановской

Все новости на карте

«Во вторник, 6 октября, около 15.00 канцлер примет в ведомстве канцлера кандидатку в президенты Светлану Тихановскую. В центре беседы будет текущая ситуация в Белоруссии после президентских выборов», — цитирует ТАСС Деммер.

По ее словам, пресс-конференция после встречи с Тихановской не планируется.

Отвечая на вопрос, в каком статусе она приедет в Берлин, представитель правительства сказала: «Она — кандидат в президенты».

Ранее Меркель подтвердила скорую встречу с Тихановской. Канцлер ФРГ отметила, что восхищается женщинами, которые выходят на улицы в знак протеста.

Во вторник Тихановская, находящаяся сейчас в Литве, рассказала об итогах прошедшей встречи с президентом Франции Эмануэлем Макроном . Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что встреча Макрона и Тихановской — это их право, Кремль его уважает.