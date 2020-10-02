Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Пашинян назвал условие перемирия в Нагорном Карабахе 

Lenta.ru и ещё 3 18 минут назад
Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал условие установления перемирия в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает ТАСС.
По его мнению, это станет возможно только после ухода Турции с Южного Кавказа.
Ранее 2 октября стало известно о готовности Армении начать переговоры о прекращении огня в Нагорном Карабахе при посредничестве Минской группы ОБСЕ. Вместе с тем воинские соединения Вооруженных сил республики были приведены в состояние полной боевой готовности после обстрела столицы непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Степанакерта.
Вооруженные столкновения в Нагорном Карабахе (Арцахе) начались 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в эскалации конфликта. Азербайджан заявил, что занял семь сел, которые находились под контролем противника. Армения отрицает эту информацию. Вместе с тем президент непризнанной НКР Араик Арутюнян признал потерю части позиций в районе Талыша и на южном направлении.
В 1991 году Нагорный Карабах, большую часть населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку попытался вернуть регион силой, после чего вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и НКР при посредничестве России подписали протокол о перемирии, однако боевые действия периодически возобновляются.
Последние новости
В России помогут людям с аутизмом В России помогут людям с аутизмом Азербайджанские войска ударили по Степанакерту Азербайджанские войска ударили по Степанакерту Омские врачи ответили на обвинения Навального Омские врачи ответили на обвинения Навального
Комментарии 8
В мире , Армия , Ближний Восток , Видео , Кавказ , Конфликты , Война, Карабах , Никол Пашинян , Араик Арутюнян , Армения , Турция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Дали отопление»: фото Шпицы без трусов взорвало сеть
«Дали отопление»: фото Шпицы без трусов взорвало сеть
В российском военном училище произошла трагедия
В российском военном училище произошла трагедия
«Швеция лгала нам в лицо о причинах крушения „Эстонии“»
«Швеция лгала нам в лицо о причинах крушения „Эстонии“»
Известный певец соблазнил мужчину Калашниковой
Известный певец соблазнил мужчину Калашниковой
Видео
Чичерина рассказала об обстреле в Нагорном Карабахе
01:06
Чичерина рассказала об обстреле в Нагорном Карабахе
Происшествия Шоу-бизнес
Купающиеся с туристами дельфины в Крыму попали на видео
00:40
Купающиеся с туристами дельфины в Крыму попали на видео
Общество
Опубликовано видео задержания ФСБ мэра в Иркутской области
00:46
Опубликовано видео задержания ФСБ мэра в Иркутской области
Происшествия
Рудковская и Плющенко снова стали родителями
00:36
Рудковская и Плющенко снова стали родителями
Шоу-бизнес
В российском цирке медведь напал на ребенка
00:41
В российском цирке медведь напал на ребенка
Происшествия
Пашаев рассказал о нападении и попал на видео
01:29
Пашаев рассказал о нападении и попал на видео
Происшествия
Появилось видео последствий обстрелов в Карабахе
01:44
Появилось видео последствий обстрелов в Карабахе
Происшествия
Появилось видео инаугурации мэра-уборщицы
04:54
Появилось видео инаугурации мэра-уборщицы
Общество
Бродячий кот разгромил магазин и попал на видео
00:59
Бродячий кот разгромил магазин и попал на видео
Происшествия
Пренебрежительное обращение с чемоданами в аэропорту попало на видео
00:20
Пренебрежительное обращение с чемоданами в аэропорту попало на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть