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Армения готова доказать участие Турции в войне 

Павел Тиунов 16 минут назад
Армения готова доказать участие Турции в войне
Фото: Reuters
Турецкие военачальники принимают активное участие в руководстве боевыми действиями в Нагорном Карабахе, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Он отметил, что заявление не голословно, поскольку Ереван обладает вескими доказательствами, сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».
Пашинян также подчеркнул, что за время эскалации конфликта в непризнанной республике Турция перевезла в регион тысячи наемников, завербованных на подконтрольных ей территориях в Сирии, сообщает РИА Новости.
Ранее, как сообщал «Рамблер», кандидат в президенты США Джо Байден заявил, что американские власти должны потребовать от Турции не вмешиваться в армяно-азербайджанский конфликт. Высказывание политика прозвучало на фоне новости о сбитом армянском военном самолете Су-25, который, по версии Минобороны Армении, был уничтожен турецким истребителем F-16.
Видео дня. Спортсменку публично заставили доказать свой пол в аэропорту
В мире , Армия , Джозеф Байден , Никол Пашинян , РИА Новости
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