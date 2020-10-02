Армения готова доказать участие Турции в войне 

Турецкие военачальники принимают активное участие в руководстве боевыми действиями в Нагорном Карабахе, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Он отметил, что заявление не голословно, поскольку Ереван обладает вескими доказательствами, сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».
Пашинян также подчеркнул, что за время эскалации конфликта в непризнанной республике Турция перевезла в регион тысячи наемников, завербованных на подконтрольных ей территориях в Сирии, сообщает РИА Новости.
Ранее, как сообщал «Рамблер», кандидат в президенты США Джо Байден заявил, что американские власти должны потребовать от Турции не вмешиваться в армяно-азербайджанский конфликт. Высказывание политика прозвучало на фоне новости о сбитом армянском военном самолете Су-25, который, по версии Минобороны Армении, был уничтожен турецким истребителем F-16.