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ЕС пожалел Эрдогана и Лукашенко 

Артём Кульша 18 минут назад
ЕС пожалел Эрдогана и Лукашенко
Фото: Reuters
Европейский союз пожалел президента Белоруссии Александра Лукашенко и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщает «Взгляд».
9 августа, как сообщал «Рамблер», в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно официальным результатам, их выиграл Лукашенко. После окончания голосования в городах Белоруссии начались массовые акции протеста.
Вчера Евросоюз в ходе саммита в Брюсселе согласовал санкции против примерно 40 белорусских официальных лиц, ответственных за фальсификацию выборов и нарушение прав человека. Лукашенко не попал в санкционный список. В ЕС объяснили это нежеланием давать ему основания не выполнять требования начать диалог с оппозицией и освободить политических заключенных.

«Карали сугубо символически. Белорусскому руководству привычно жить под персональными санкциями», — прокомментировал «Взгляд».

Некоторое время назад Турция приступила к добыче газа в водах, которые считает водами непризнанного Северного Кипра, а Кипр — своими. В ходе вчерашнего саммита ЕС председатель Европейского совета Шарль Мишель объявил, что Евросоюз решил дать шанс политическому диалогу между Турцией и Кипром. «Взгляд» интерпретировал это как нежелание злить Эрдогана во избежание ухудшения ситуация.
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Комментарии
В мире , Шарль Мишель , Реджеп Эрдоган , Александр Лукашенко , ЕС , Европейский совет , Деловая газета "Взгляд" , Турция
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