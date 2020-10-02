ЕС пожалел Эрдогана и Лукашенко 

9 августа, как сообщал «Рамблер», в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно официальным результатам, их выиграл Лукашенко. После окончания голосования в городах Белоруссии начались массовые акции протеста.

Вчера Евросоюз в ходе саммита в Брюсселе согласовал санкции против примерно 40 белорусских официальных лиц, ответственных за фальсификацию выборов и нарушение прав человека. Лукашенко не попал в санкционный список. В ЕС объяснили это нежеланием давать ему основания не выполнять требования начать диалог с оппозицией и освободить политических заключенных.

«Карали сугубо символически. Белорусскому руководству привычно жить под персональными санкциями», — прокомментировал «Взгляд».