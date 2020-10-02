ЕС пожалел Эрдогана и Лукашенко 

Европейский союз пожалел президента Белоруссии Александра Лукашенко и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщает «Взгляд».
9 августа, как сообщал «Рамблер», в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно официальным результатам, их выиграл Лукашенко. После окончания голосования в городах Белоруссии начались массовые акции протеста.
Вчера Евросоюз в ходе саммита в Брюсселе согласовал санкции против примерно 40 белорусских официальных лиц, ответственных за фальсификацию выборов и нарушение прав человека. Лукашенко не попал в санкционный список. В ЕС объяснили это нежеланием давать ему основания не выполнять требования начать диалог с оппозицией и освободить политических заключенных.
«Карали сугубо символически. Белорусскому руководству привычно жить под персональными санкциями», — прокомментировал «Взгляд».
Некоторое время назад Турция приступила к добыче газа в водах, которые считает водами непризнанного Северного Кипра, а Кипр — своими. В ходе вчерашнего саммита ЕС председатель Европейского совета Шарль Мишель объявил, что Евросоюз решил дать шанс политическому диалогу между Турцией и Кипром. «Взгляд» интерпретировал это как нежелание злить Эрдогана во избежание ухудшения ситуация.