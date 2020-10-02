Минск пригрозил разорвать отношения с Евросоюзом 

Белорусские власти допустили выход Белоруссии из совместных программ с Евросоюзом . В случае, если республику продолжат «давить» санкциями, Минск готов окончательно разорвать отношения с ведущими европейскими странами, сообщает ТАСС.

Громкое заявление сделали представители Министерства иностранных дел Белоруссии. Они подчеркнули, что в ответ на европейские визовые санкции Минск приготовил свой «черный список».

При этом власти республики склоняются к мнению, что если «санкционный маховик» со стороны ЕС будет продолжать раскручиваться, то все контакты с Брюсселем будут оборваны.