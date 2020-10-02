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Армения попросила мира в Нагорном Карабахе 

Артём Кульша 38 минут назад
Армения готова к восстановлению режима прекращения огня в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает пресс-служба ее Министерства иностранных дел.
27 сентября, как сообщал «Рамблер», Азербайджан и Армения обвинили друг друга в обстреле своих позиций, сообщили об ответных обстрелах, ввели военное положение и объявили частичную мобилизацию.
Вчера лидеры стран — сопредседательниц Минской группы ОБСЕ Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон выступили с совместным заявлением по ситуации в Карабахе. В нем они осудили эскалацию насилия там и призвали к немедленному прекращению боевых действий и возобновлению без предварительных условий переговоров по урегулированию ситуации.
Сегодня в армянском МИД приветствовали заявление президентов России, США и Франции, сообщили, что Армения осуждает угрозы силой или ее применением со стороны Азербайджана и прямое участие Турции в военных действиях в Карабахе, остается приверженной мирному урегулированию конфликта и готова взаимодействовать с Минской группой ОБСЕ для восстановления режима прекращения огня на основе соглашений 1994-1995 годов.
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В мире , Армия , Видео , Дональд Трамп , Владимир Путин , Эммануэль Макрон , МИД , Армения
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