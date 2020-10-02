Жительница Белоруссии Нина Багинская, ставшая одним из символов белорусских протестов, привлекла внимание прессы по всему миру. Как пишет финское издание MTV Uutiset, СМИ прозвали ее «белорусской стальной бабушкой».

Издание отмечает, что выступления 73-летней Багинской против властей продолжаются более 30 лет, но международную известность она получила в 2020 году, когда спорные выборы в Белоруссии привлекли внимание всего мира.

Багинская, как и остальные протестующие, приходит на митинги с бело-красно-белым флагом, а одна из ее фишек - попытки раскрыть лица бойцов ОМОНа и помешать задержаниям. Несколько недель назад она попыталась остановить машину, в которой везли задержанных женщин, и сорвала с одного омоновца балаклаву. Люди на улице аплодировали и кричали: «Нина, Нина!».

«Фотографии с ней стали знаковыми: маленькая седая женщина, в одиночку идущая против больших полицейских. И строго их отчитывающая», - объяснила автор финской книги «Великолепные женщины, вошедшие в историю» Мария Петтерсон.

Своим кумиром Багинская называет Спартака - гладиатора, который вел рабов к свободе. Она обещает, что не перестанет бороться, пока Беларусь не станет свободной.

Как сообщал «Рамблер», Багинскую, участвующую в акциях протеста с 1988 года, заметили во всем мире после публикации видео ее встречи с ОМОНом летом 2020-го. На том ролике маленькая женщина проходит мимо силовиков с флагом в руках и словами «Я гуляю».