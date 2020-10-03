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Ереван готов обсудить вопрос введения российских миротворцев в Карабах 

ТАСС и ещё 23 1 час назад
Пашинян допустил ввод российских миротворцев в Карабах
Фото: РИА Новости
Вопрос введения российских миротворцев в Нагорный Карабах может быть обсужден в рамках Минской группы ОБСЕ. Как в субботу сообщает пресс-служба армянского кабмина, об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в интервью телеканалу Al Jazeera.

"Смотрите, такие вопросы могут быть обсуждены в более широком контексте в рамках Минской группы ОБСЕ", — ответил Пашинян на вопрос журналиста, хотел бы он видеть российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября, на спорной территории идут активные боестолкновения. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения.
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В мире , Война, Карабах , Никол Пашинян , Ереван
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