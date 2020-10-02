Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Трампа заподозрили в желании выйти из НАТО 

Lenta.ru 55 минут назад
Бывший советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон заподозрил его в желании выйти из НАТО в случае переизбрания. Об этом он заявил в интервью Times Radio Thursday, передает Politico.

«Не то чтобы мы убедили его, что НАТО на самом деле довольно хороший альянс, он просто увидел, что не может перейти черту и призвать к выводу войск», — констатировал Болтон. По его мнению, если Трампа изберут на второй срок, мешающий ему выйти из НАТО «политический барьер» существенно уменьшится.

В сентябре о желании Трампа вывести США из НАТО в случае победы на президентских выборах говорили экс-чиновники администрации президента. Отмечалось, что летом 2018 года во время саммита лидеров стран-членов НАТО американский лидер говорил своему советнику по национальной безопасности, что не видит смысла в существовании альянса и предложил США выйти из него.
Трамп неоднократно критиковал государства-члены за недостаточные военные расходы. По мнению американского лидера, вместо установленных двух процентов страны НАТО должны отчислять на военные нужды четыре процента ВВП. США тратят на НАТО 3,58 процента ВВП — больше всех остальных.
Последние новости
В России запустили новый проект для поддержки людей с аутизмом В России запустили новый проект для поддержки людей с аутизмом Путин, Трамп и Макрон выступили с заявлением по Карабаху Путин, Трамп и Макрон выступили с заявлением по Карабаху В Москве часть сотрудников переведут на удаленку В Москве часть сотрудников переведут на удаленку
Комментарии 8
В мире , Видео , Джон Болтон , Дональд Трамп , Администрация Президента РФ , НАТО , Газета The Times , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пропавшую два года назад женщину нашли в море
Пропавшую два года назад женщину нашли в море
Финляндия отреагировала на решение Путина по древесине
Финляндия отреагировала на решение Путина по древесине
Результаты вскрытия дочери Конкина шокировали врачей
Результаты вскрытия дочери Конкина шокировали врачей
«Я женщина»: как унизили чемпионку
«Я женщина»: как унизили чемпионку
Видео
Пренебрежительное обращение с чемоданами в аэропорту попало на видео
00:20
Пренебрежительное обращение с чемоданами в аэропорту попало на видео
Учения ракетных войск в Иркутской области попали на видео
01:40
Учения ракетных войск в Иркутской области попали на видео
Полицейский автомобиль перевернулся на шоссе и попал на видео
01:02
Полицейский автомобиль перевернулся на шоссе и попал на видео
Россиянин украл манекен в нижнем белье из магазина и попал на видео
00:18
Россиянин украл манекен в нижнем белье из магазина и попал на видео
Высунувшаяся из днища автобуса рука напугала мотоциклиста и попала на видео
00:10
Высунувшаяся из днища автобуса рука напугала мотоциклиста и попала на видео
Пашаева облили нечистотами у входа на телеканал
01:26
Пашаева облили нечистотами у входа на телеканал
Происшествия
Опубликовано видео обладательницы самых больших губ в мире
00:20
Опубликовано видео обладательницы самых больших губ в мире
Общество
Названо условие возвращения школьников с каникул
00:43
Названо условие возвращения школьников с каникул
Новости Москвы Образование
Разгадана тайна «катетера» в рукаве Байдена
00:15
Разгадана тайна «катетера» в рукаве Байдена
В мире США
Неизвестный с заточкой атаковал Саакашвили
04:52
Неизвестный с заточкой атаковал Саакашвили
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение