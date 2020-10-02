Трампа заподозрили в желании выйти из НАТО 

«Не то чтобы мы убедили его, что НАТО на самом деле довольно хороший альянс, он просто увидел, что не может перейти черту и призвать к выводу войск», — констатировал Болтон. По его мнению, если Трампа изберут на второй срок, мешающий ему выйти из НАТО «политический барьер» существенно уменьшится.