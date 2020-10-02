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Ближайшая советница Трампа заразилась коронавирусом 

Lenta.ru и ещё 11 13 минут назад
Ближайшая советница Трампа заразилась COVID-19
Фото: Reuters
Одна из ближайших советников президента США Дональда Трампа Хоуп Хикс заразилась коронавирусом. Об этом сообщил сам американский лидер телеканалу Fox News.
Как рассказал Трамп, тест Хикс на наличие инфекции дал положительный результат, передает Bloomberg. Также президент сообщил, что тоже сдал тест и ждет результатов. Он предположил, что его жена Мелания тоже прошла тестирование.

«Мы провели много времени с Хоуп и другими. Посмотрим, что будет», — сказал американский лидер.

Отмечается, что Хикс сопровождала Трампа во время поездок на дебаты 29 сентября и на митинг в Миннесоте, который прошел 30 сентября.
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В мире , США , Дональд Трамп , Bloomberg
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