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На Украине назвали причину потери Крыма 

Lenta.ru и ещё 4 1 час назад
Бывший губернатор Закарпатской области, начальник Главного управления МВД Украины в Крыму в 1997-2000 годах Геннадий Москаль назвал причину потери Киевом полуострова. Запись интервью доступна на YouTube.
По мнению Москаля, причина заключается в отношении Украины к Крыму.

«Украсть кусок земли, построить там хатынку — вот так к Крыму абсолютно относились. Вот так и получилось, что Крым… Когда он вернется и как он вернется, сегодня очень трудно сказать», — заявил он.

Москаль добавил, что полуостров жил очень бедно: там не было дорог, автозаправок, приличных ресторанов и баз отдыха.
В сентябре Государственное бюро расследований Украины назвало причины потери Крыма и развала Вооруженных сил страны, в числе которых — «преступное сокращение» армии и уничтожение систем ПВО на полуострове.
Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали данное решение. Киев считает это оккупацией.
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Комментарии 16
В мире , Видео , Украина , Геннадий Москаль , МВД , Киев , Республика Крым
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