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Евросоюз не включил Лукашенко в санкционный список 

Lenta.ru 1 час назад
Председатель Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что Евросоюз не включил президента Белоруссии Александра Лукашенко в санкционный список за фальсификацию выборов и нарушение прав человека в стране. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее сообщалось, что лидеры стран ЕС согласовали введение санкций против властей Белоруссии. Ограничения коснутся порядка 40 белорусских чиновников.
В конце сентября МИД стран Евросоюза не смогли согласовать список персональных санкций по Белоруссии. Это произошло из-за позиции Кипра, который намерен был вместе с этим добиться введения ограничительных мер в отношении Турции в связи с планами Анкары по добыче природного газа в Восточном Средиземноморье.
В Белоруссии второй месяц продолжаются массовые протесты из-за официальных результатов президентских выборов 9 августа, согласно которым Лукашенко набрал 80 процентов голосов.
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В мире , Видео , Шарль Мишель , Александр Лукашенко , МИД , ЕС , Европейский совет
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