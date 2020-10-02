Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Трамп велел мешать проектам России в МВФ 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 6 минут назад
Президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о мерах против стран, которые, по мнению Вашингтона, прикладывают недостаточно усилий в борьбе с торговлей людьми.
В частности, в список таких стран включены Россия, Китай, Иран, Сирия, Куба и КНДР, передает ТАСС.
Им в 2021 финансовом году (начался 1 октября) Трамп велел не предоставлять «негуманитарную, не связанную с торговлей помощь». Также представителям США в МВФ и многосторонних банках приказано голосовать против проектов, в рамках которых средства получат власти России, Китая, Кубы, КНДР, Ирана, Сирии и еще нескольких стран.
Отмечается, что ограничительные меры не касаются «гуманитарного содействия, помощи, связанной с торговлей, помощи в целях развития, которая непосредственно направлена на удовлетворение основных потребностей человека, не администрируется властями этих стран и не приносит пользы» руководству указанных в документе государств.
«Частичные исключения» касаются борьбы с коронавирусом и вирусом Эбола, а также проектов, которые способствуют утверждению «минимальных стандартов искоренения торговли людьми».
Напомним, Россия уже несколько лет включается Вашингтоном в соответствующие списки. Москва в ответ заявляла, что «гуманитарно-правочеловеческая» суть документа растворена в лозунгах и ярлыках, столь, видимо, нужных в Вашингтоне». Россия требовала от США не манипулировать фактами в угоду политике.
Видео дня. Кафельникова попалась на удочку экс-жениха Ходченковой
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Трампу предсказали победу на первых предвыборных теледебатах в США Трампу предсказали победу на первых предвыборных теледебатах в США ЕС объявил о санкциях против Белоруссии и не стал вводить их против Турции ЕС объявил о санкциях против Белоруссии и не стал вводить их против Турции Белоруссия указала на острый дефицит доверия с Украиной Белоруссия указала на острый дефицит доверия с Украиной
Комментарии
В мире , США , Дональд Трамп , Международный валютный фонд , ИТАР-ТАСС , Иран , Китай , КНДР , Куба , Сирия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Собянин счел ситуацию с коронавирусом в Москве критичной
Собянин счел ситуацию с коронавирусом в Москве критичной
Ярошенко не будут переводить в другую тюрьму в США
Ярошенко не будут переводить в другую тюрьму в США
Меган Маркл разочаровала принца Филиппа
Меган Маркл разочаровала принца Филиппа
Евросоюз согласовал санкции против Белоруссии
Евросоюз согласовал санкции против Белоруссии
Видео
Пренебрежительное обращение с чемоданами в аэропорту попало на видео
00:20
Пренебрежительное обращение с чемоданами в аэропорту попало на видео
Учения ракетных войск в Иркутской области попали на видео
01:40
Учения ракетных войск в Иркутской области попали на видео
Полицейский автомобиль перевернулся на шоссе и попал на видео
01:02
Полицейский автомобиль перевернулся на шоссе и попал на видео
Россиянин украл манекен в нижнем белье из магазина и попал на видео
00:18
Россиянин украл манекен в нижнем белье из магазина и попал на видео
Высунувшаяся из днища автобуса рука напугала мотоциклиста и попала на видео
00:10
Высунувшаяся из днища автобуса рука напугала мотоциклиста и попала на видео
Пашаева облили нечистотами у входа на телеканал
01:26
Пашаева облили нечистотами у входа на телеканал
Происшествия
Опубликовано видео обладательницы самых больших губ в мире
00:20
Опубликовано видео обладательницы самых больших губ в мире
Общество
Названо условие возвращения школьников с каникул
00:43
Названо условие возвращения школьников с каникул
Новости Москвы Образование
Разгадана тайна «катетера» в рукаве Байдена
00:15
Разгадана тайна «катетера» в рукаве Байдена
В мире США
Неизвестный с заточкой атаковал Саакашвили
04:52
Неизвестный с заточкой атаковал Саакашвили
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение