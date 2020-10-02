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Asharq Al-Awsat (Саудовская Аравия): какую выгоду ищет Турция на Кавказе? 

ИноСМИ и ещё 1 17 часов назад
«Пришло время расплаты»
Фото: EPA