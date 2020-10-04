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Солдаты подняли флаг Азербайджана над освобождённым селом в Карабахе 

News.ru и ещё 26 25 минут назад
Над селом в Карабахе поднят флаг Азербайджана
Фото: Allexander Makarov/Global Look Pres
Солдаты азербайджанской армии подняли над освобождённым в Нагорном Карабахе селом Суговушан (Мадагиз) государственный флаг Республики Азербайджан.
Момент поднятия флага был запечатлён на видеозаписи, которую разместил в Twitter один из очевидцев.
Как сообщал NEWS.ru, ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что после установления контроля над селом Мадагиз этому населённому пункту будет возвращено его историческое название Суговушан.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил перед этим, что вывод Вооружённых сил Армении с территории Нагорного Карабаха является единственным условием прекращения огня и если Ереван выполнит это условие, бои прекратятся.
Ранее 3 октября стало известно, что под обстрел со стороны армии Армении попали турецкие журналисты — сотрудники Anadolu, телеканала TRT и агентства İHA, которые работали в Тертерском районе Азербайджана.
27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.
Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.
Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии, писал NEWS.ru.
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В мире , Армия , Ильхам Алиев , Азербайджан
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